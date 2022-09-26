УНИАН собрал самые интересные новинки Netflix, которые должны выйти в ближайшее время.

Стриминговый сервис Netflix провел презентацию Tudum 2022, в рамках которой были представлены тизеры и трейлеры всех крупных релизов, запланированных на 2022-2023 годы.

УНИАН собрал самые интересные из них.

Смотрящий / The Watcher (2022)

В центре сюжета этого мини-сериала окажется семейня пара, только что переехавшая в дом мечты. Вскоре их начинает преследовать сталкер, присылающий им угрожающие письма.

Главные роли в сериале исполнили Наоми Уоттс и Бобби Каннавале. Шойранером сериала выступил Райан Мерфи ("Части тела", "Хор", "Американская история ужасов", "Американская история преступлений").

Сериал станет доступен уже 13 октября 2022 года.

Энола Холмс 2 / Enola Holmes 2 (2022)

Уже 4 ноября должна выйти вторая часть приключений младшей сестры знаменитого сыщика Энолы Холмс, снятых на основе любительских романов американской писательницы Нэнси Спрингер. Новое приключение Энолы начнется после того, как молодая девушка, работающая на спичечной фабрике, наймет ее, чтобы найти пропавшую сестру.

Как и в первой части, главные роли в фильме исполнят звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун, супермен и ведьмак Генри Кавилл, а также Гелена Бонем Картер и Луи Партридж.

На Tudum зрителям показали новый трейлер к фильму.

1899 (2022)

Также в рамках Tudum наконец объявили дату выхода мистического сериала "1899" от создателей популярного немецкого телесериала "Тьма" – 17 ноября 2022 года.

Страна снов / Slumberland (2022)

Вышел первый трейлер фэнтези "Страна снов" с Джейсоном Момоа ("Аквамен", "Игра престолов") в главной роли. Премьера фильма запланирована на 18 ноября 2022 года.

Достать ножи: Стеклянная луковица / Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022)

Зрителей порадовали новыми кадрами второй части приключений детектива Бенуа Бланка в исполнении Дэниела Крейга. Премьера фильма запланирована на 23 декабря 2022 года.

Ты / You (2023)

Четвертый сезон психологического триллера "Ты" о харизматичном убийце и психопате Джо Голдберге выйдет 10 февраля 2023 года. Пока что зрителям показали первый трейлер нового сезона мегапопулярного сериала – судя по всему, тепер Джо создаст новую личность и переберется в Лондон.

Королева Шарлотта: истории Бриджертонов / Queen Charlotte: A Bridgerton Story (2023) В 2023 году должен выйти приквел одного из самых популярных сериалов Netflix – псевдоисторического комедийного шоу "Бриджертоны".

Тень и кость / Shadow and Bone (2023)

В 2023 году должен выйти второй сезон популярного фэнтези-сериала – фанатам наконец показали первый взгляд на продолжение шоу.

Сердце камня / Heart of Stone (2023)

Зрителям также представили первый взгляд на шпионский триллер "Сердце камня" с чудо-женщиной Галь Гадот в роли агента ЦРУ и Джейми Дорнаном из "50 оттенков серого". Премьера фильма запланирована на 2023 год.

Мать / The Mother (2023)

На май 2023 года запланирован выход экшн-драмы "Мать" с Дженнифер Лопес, Джозефом Файнсом и Гаэлем Гарсиа Берналем в главных ролях. В центре сюжета окажется бывшая наемная убийца, которая вынуждена выйти из укрытия, чтобы защитить свою дочь, которую она бросила много лет назад.

Тайлер Рейк 2 / Extraction 2 (2023)

Второй фильм боевика с "Тором" Крисом Хемсвортом о бывшем бойце австралийского спецназа, ставшем наемником, выйдет в 2023 году. Детали сюжета держатся в секрете, однак первый взгляд на фильм зрителям наконец показали.

Люпен / Lupin

Также Netflix анонсировал выход третьей части своего самого успешного французского сериала об обаятельном мошеннике Люпене с Омаром Си в главной роли. Впрочем, о дате и даже годе выхода нового сезона пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, также в рамках Tudum был показан первый трейлер третьего сезона комедийного сериала "Эмили в Париже".

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