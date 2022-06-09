Премьера фильма запланирована на 22 июля 2022 года.

Вышел финальный трейлер нового научно-фантастического фильма ужасов "Нет" (Nope) от режиссера Джордана Пила, прославившегося благодаря хоррорам "Прочь" и "Мы".

Ролик опубликован на Youtube-канале Universal Pictures.

В центре сюжета фильма окажутся владельцы небольшого ранчо, над которым однажды нависает облако неизвестного происхождения.

Судя по трейлеру, здесь будут замешаны инопланетяне.

Главные роли в фильме исполнили Дэниел Калуя ("Прочь", "Черная пантера"), Кеке Палмер ("Королевы крика", "Берлинская резидентура") и Стивен Ен ("Ходячие мертвецы", "Минари").

Премьера фильма запланирована на 22 июля 2022 года.

Отметим, американский актер и режиссер Джордан Пил получил популярность благодаря детективно-сатирическому фильму ужасов "Прочь", затрагивающему вопросы расизма в Америке (эта тем проходит через все творчество режиссера). Фильм был успешным в прокате и получил признание критиков и зрителей, а также был удостоен премии "Оскар" за лучший оригинальный сценарий (Джордан Пил) и номинирован в трёх номинациях: лучший фильм, лучший режиссер (Джордан Пил) и лучшая мужская роль (Дэниел Калуя).

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