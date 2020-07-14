Появился трейлер нового сезона сериала "Люцифер" (видео)

Премьера 5-го сезона шоу, основанного на комиксах Нила Геймана и Сэма Кейта, состоится 21 августа этого года.

Netflix представил дебютный трейлер пятого сезона сериала "Люцифер", который уже продлили на шестой - он станет финальным.

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Премьера 5-го сезона шоу, основанного на комиксах Нила Геймана и Сэма Кейта, состоится 21 августа этого года.

Сюжет сериала рассказывает о падшем ангеле Люцифере Морнингстаре, который решает немного пожить на земле. И его выбор падает на Лос-Анджелес.

Главные роли исполнили Том Эллис, Лорен Джерман, Кевин Алехандро и др.

Как сообщал УНИАН, ранее были опубликованы кадры специального эпизода нового сезона "Люцифера" от Netflix.

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