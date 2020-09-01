Шпионский триллер "Наследие лжи" получил награду "Лучший британский художественный фильм" кинофестиваля MUFA.

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Главные роли в фильме исполнили британский актер Скотт Эдкинс и украинская актриса и телеведущая Анна Буткевич. Интересно, что большую часть фильма сняли в Киеве.

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Автор: УНИАН