Фильм снимали в Киеве / instagram.com/golden_dzyga
Шпионский триллер "Наследие лжи" получил награду "Лучший британский художественный фильм" кинофестиваля MUFA.
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Главные роли в фильме исполнили британский актер Скотт Эдкинс и украинская актриса и телеведущая Анна Буткевич. Интересно, что большую часть фильма сняли в Киеве.
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