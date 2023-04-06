В украинский прокат мультфильм по комиксам Marvel выйдет 1 июня 2023 года.

Sony Pictures выпустила полный международный трейлер супергеройского анимационного фильма "Человек-паук: Сквозь Вселенную" (Spider-Man: Across the Spider-Verse), которій станет продолжением оскароносного мультфильма "Человек-паук: Вокруг вселенной" 2018 года.

Фильм продолжит рассказывать историю Майлза Моралеса – одной из версий Человека-паука в комиксах Marvel. На этот раз подростка из Нью-Йорка ждет неожиданное путешествие сквозь Вселенную, в которой он объединит усилия с Гвен Стейси и новой командой "Пауков", чтобы противостоять самому могущественному злодею, которого они когда-либо встречали.

В оригинале главных персонажей озвучили Шамейк Мур, Хейли Стейнфельд, Оскар Айзек, Джек Джонсон, Брайан Тайри Генри, Джейсон Шварцман и другие.

Режиссерами мультфильма выступили Хоаким Дос Сантос, Кэмп Паверс и Джастин Томпсон, имеющие большой опыт работы над супергеройской анимацией. Уже известно, что они же работают над второй частью мультфильма "Человек-паук: Сквозь Вселенную", которая выйдет в 2024 году.

В украинский прокат мультфильм по комиксам Marvel выйдет 1 июня 2023 года.

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