67-летний актер впервые станет супергероем.

В фильме «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном сыграет Пирс Броснан. Ему досталась роль супергероя Доктора Фэйта.

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Как сообщает THR, это первая супергеройская роль 67-летнего актера. Таким образом Броснан станет частью киновселенной DC («Лига справедливости», «Чудо-женщина», «Аквамен», «Шазам»).

В «Черном Адаме» Броснан исполнит роль Кента Нельсона – сына археолога, который обучился магии и получил суперсилы от древнего божества. В фильме он выступит основателем «Общества справедливости Америки» - организации супергероев, которая предшествовала «Лиге справедливости».

В актерский каст «Черного Адама», помимо Джонсона и Броснана, вошли Элдис Ходж, Ной Сентинео и Квинтесса Суинделл.

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Автор: Дмитрий Захаров