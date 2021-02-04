Имя покупателя неизвестно.

В США продали дом, в котором проходили съемки легендарного триллера "Молчание ягнят".

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По сюжету, именно в этом доме жил и истязал своих жертв маньяк Буффало Билл.

О продаже дома сообщила риелтор.

"Мы получили 6 предложений в течение двух недель после того, как дом был выставлен на продажу, и несколько предложений поступило от киноманов из других штатов", - рассказала риелтор.

В итоге дом купила одна из семей, имена новых владельцев не разглашаются.

Известно, что сумма сделки составила 298,5 тысяч долларов.

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Перевод: Екатерина Лиманская