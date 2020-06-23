Майкл Китон может вернуться к роли Бэтмена в сольнике Флэша – СМИ

Сюжет «Флэша» познакомит широкую аудиторию с концепцией «мультивселенной».

Актер Майкл Китон, известный сегодня по фильмам «Бердмен» и «Человек-паук: возвращение домой», спустя почти 30 лет может вернуться к роли Бетмена.

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Как сообщает The Wrap, Китон ведет с Warner Bros переговоры об участии в грядущем фильме «Флэш», об одноименном супергерое вселенной DC. Переговоры находятся на очень ранней стадии, нет никакой информации о том, насколько большой может быть роль Китона.

Отмечается, что сюжет «Флэша» познакомит широкую аудиторию с концепцией «мультивселенной», которая играет огромную роль в комиксах DC. «Мультивселенная» допускает существование множества параллельных реальностей, где существуют разные воплощения одних и тех же героев.

Это позволит Флэшу встретиться с воплощением Бэтмена из фильмов Тима Бертона, где Китон сыграл главную роль, а зрители смогут увидеть, что стало с Бэтменом Китона за 30 лет. Теоретически, в мультивселенной могут существовать и все прочие киновоплощения персонажа.

В основе сюжета «Флэша» будет лежать комикс «Парадокс Флэшпоинта». Там главный герой отправляется в прошлое, чтобы предотвратить гибель своей матери, но случайно создает новую вселенную.

Сольник про Флэша будет снимать режиссёр обеих частей «Оно» Андрес Мускетти, главную роль исполнит Эзра Миллер, который дебютировал как Флэш в «Лиге справедливости».

Майкл Китон играл Бэтмена в фильмах Тима Бертона «Бэтмен» 1989 года и «Бэтмен возвращается» 1992 года. В дальнейшем студия решила отстранить Бертона от продолжений, а Китон отказался сниматься в новых фильмах.

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