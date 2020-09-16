В сериале впервые вспомнили об Ордене джедаев.

На официальном Youtube-канале «Звездных войн» представлен трейлер второго сезона сериала «Мандалорец». Менее чем за сутки после публикации видео собрало 4 миллиона просмотров.

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Второй сезон шоу выйдет на стриминговой платформе Disney+ 30 октября. К своим ролям возвращаются Педро Паскаль, Джина Карано, Карл Уэзерс и Джанкарло Эспозито.

Подробности сюжета не уточняются. Во втором сезоне Мандалорец и Дитя продолжат свои приключения в полной опасностей галактике. В трейлере впервые упоминаются джедаи - о них говорят как о "волшебниках", которые некогда воевали с мандалорскими кланами.

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Автор: Дмитрий Захаров