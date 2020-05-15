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Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма "Лицо со шрамом"

09:47, 15 мая 2020
Кино и музыка
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В Universal Pictures будут снимать ремейк культовый фильм \ Wikimedia Commons

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом». Сценарий напишут Джоэл и Итан Коэны, продюсером выступит Скотт Стубер. 

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Гуаданьино получил премию «Оскар» за картину «Назови меня своим именем» 2017 года.

«Лука Гуаданьино будет снимать переосмысление "Лица со шрамом", - говорится в сообщении Universal Pictures, передает deadline.

Режиссером картины 1983 года был Брайан Де Пальма. Она была ремейком фильма 1932 года. В картине 1983 года сыграли Аль Пачино, Мишель Пфайффер, Мэри Элизабет Мастрантонио, Роберт Лоджа, Мюррэй Абрахам, Пол Шенар. 

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Теги: #фильмы