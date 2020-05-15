Сценарий напишут Джоэл и Итан Коэны, продюсером выступит Скотт Стубер.

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом». Сценарий напишут Джоэл и Итан Коэны, продюсером выступит Скотт Стубер.

Читайте такжеЗвезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон сыграет в триллере Оливии Уайлд

Гуаданьино получил премию «Оскар» за картину «Назови меня своим именем» 2017 года.

«Лука Гуаданьино будет снимать переосмысление "Лица со шрамом", - говорится в сообщении Universal Pictures, передает deadline.

Режиссером картины 1983 года был Брайан Де Пальма. Она была ремейком фильма 1932 года. В картине 1983 года сыграли Аль Пачино, Мишель Пфайффер, Мэри Элизабет Мастрантонио, Роберт Лоджа, Мюррэй Абрахам, Пол Шенар.