Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма "Лицо со шрамом"
09:47, 15 мая 2020Кино и музыка
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Сценарий напишут Джоэл и Итан Коэны, продюсером выступит Скотт Стубер.
В Universal Pictures будут снимать ремейк культовый фильм \ Wikimedia Commons
Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом». Сценарий напишут Джоэл и Итан Коэны, продюсером выступит Скотт Стубер.
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Гуаданьино получил премию «Оскар» за картину «Назови меня своим именем» 2017 года.
«Лука Гуаданьино будет снимать переосмысление "Лица со шрамом", - говорится в сообщении Universal Pictures, передает deadline.
Режиссером картины 1983 года был Брайан Де Пальма. Она была ремейком фильма 1932 года. В картине 1983 года сыграли Аль Пачино, Мишель Пфайффер, Мэри Элизабет Мастрантонио, Роберт Лоджа, Мюррэй Абрахам, Пол Шенар.
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