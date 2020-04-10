Universal покажет мультфильм "Тролли 2: Мировое турне" онлайн

Он станет первым крупным фильмом, который пропустит традиционный кинотеатральный прокат.

Студия Universal из-за пандемии коронавируса приняла решение выпустить анимационный фильм "Тролли 2: Мировое турне" на онлайн-платформах.

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Как говорится на сайте киностудии. Мультфильм будет доступен с 10 апреля.

Анимация станет первым крупным фильмом от Universal, который не будет показан на широких экранах.

Во второй части мультфильма главным героям предстоит узнать, что за пределами их деревни есть и другие тролли с совершенно другими музыкальными предпочтениями (фанк, кантри, техно, классика, поп и рок). Но им предстоит объединиться, чтобы одолеть очередного врага.

Как сообщал УНИАН Lite, Джастин Тимберлейк и Anderson .Paak выпустили клип на песню, вошла в саундтрек к мультфильму "Тролли 2".