Universal покажет мультфильм "Тролли 2: Мировое турне" онлайн
17:21, 10 апреля 2020Кино и музыка
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Он станет первым крупным фильмом, который пропустит традиционный кинотеатральный прокат.
Мультфильм будет доступен с 10 апреля \ скриншот с видео
Студия Universal из-за пандемии коронавируса приняла решение выпустить анимационный фильм "Тролли 2: Мировое турне" на онлайн-платформах.
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Как говорится на сайте киностудии. Мультфильм будет доступен с 10 апреля.
Анимация станет первым крупным фильмом от Universal, который не будет показан на широких экранах.
Во второй части мультфильма главным героям предстоит узнать, что за пределами их деревни есть и другие тролли с совершенно другими музыкальными предпочтениями (фанк, кантри, техно, классика, поп и рок). Но им предстоит объединиться, чтобы одолеть очередного врага.
Как сообщал УНИАН Lite, Джастин Тимберлейк и Anderson .Paak выпустили клип на песню, вошла в саундтрек к мультфильму "Тролли 2".
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