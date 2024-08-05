Рейтинг лучших сериалов позволит каждому найти что-нибудь для себя.

Трудно найти человека, который не любит смотреть сериалы - лучшие из них, как правило, облетают страницы интернет-изданий, а также сразу же появляются в рейтингах на известных платформах. Узнайте, что посмотреть из свеженького в этом году.

ТОП лучших сериалов - 5 позиций

Важно, что этот рейтинг составлен ресурсом iMDb, отталкиваясь от мнений пользователей - то есть, сериалы выбирали не какие-то там эксперты, а настоящие зрители - такие же, как мы с вами. Именно поэтому велика вероятность, что каждый украинец найдет для себя "тот самый" сериал.

Оne piece

Видео дня

Первое место - сериал "Оne piece", причем, не версия от Netflix 2023 года, а именно сериал 1999 года. По сюжету, король пиратов Гол. Д. Роджер где-то спрятал сокровище, которое называется Ван-Пис, а после смерти пирата отважные смельчаки бросились искать клад. Парень по имени Луффи, хоть и живет в маленькой деревне, но тоже мечтает стать пиратом, и у него есть "фора" - еще с детства он обладает суперспособностями, поэтому тоже решает присоединиться к поиску сокровища.

Сёгун

"Сегун" - сериал, снятый по роману Джеймса Клавелла о Японии в XVII веке. Главный герой - английский штурман Джон Блэкторн на борту голландского судна попадает к берегам Японии. Ситуация плачевная - экипаж умирает от голода, а капитана и вовсе нет - он покончил с собой. Джон тут же попадает в плен к японцу - лорду Торанаге и объясняет ему, что о Японии никто не знает. Португалия говорит всем, что ее флаг единственный, а сама страна - колония. В этот момент Торанаге понимает, что англичанин ему полезен в борьбе против других лордов.

Люди Икс ’97

"Люди Икс 97" - мультсериал про супергероев, в основе которого лежат комиксы об одноименной команде и мультсериал "Люди Икс" 1992 года. Действие сюжета начинается сразу после смерти профессора Икс и рассказывает о приключениях мутантов. Зритель видит, что герои сериала постоянно сталкиваются с новыми трудностями и препятствиями, с которыми им предстоит справиться в одиночку ввиду отсутствия своего наставника.

Медведь

"Медведь" сериал, который можно назвать кулинарным шоу с элементами психотерапии. Сериал снят в революционной технике - очень динамичный сюжет, быстрые диалоги, ругательства, молниеносная операторская работа и рваное повествование. Тем не менее, от картины оторваться трудно - интересно наблюдать за тем, как закусочная в Чикаго превращается в ресторан уровня Мишлен, а также сопереживать героям в их душевных терзаниях.

Fallout

"Fallout" - сериал от создателей "Мира Дикого Запада" и создан он по мотивам одноименной игры, по сюжету которой главный герой должен выжить в мире после ядерной войны.

События в сериале разворачиваются в 2296 году - во времени, когда с момента уничтожения 90% населения Земли прошло больше 200 лет. Те, кто выжил, живут в бункерах под землей, а снаружи царит беззаконие, хаос, разруха и мутанты. Там нет питьевой воды, еды и жизни, но главной героине сериала Люси придется выйти из бункера, чтобы спасти своего отца, которого похитили рейдеры, ворвавшиеся в убежище извне.

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