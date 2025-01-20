Эти киноленты высоко оценили критики и зрители.

Редакция сайта о кино Rotten Tomatoes определила лучшие фильмы 2024 года и объявила победителей в своей премии.

Отметим, что лидеров в номинациях выбирают благодаря оценкам критиков и количеству отзывов на киноленты. Лучшим фильмом стал "Дюна. Часть вторая" режиссера Дени Вильнева.

В категории "Лучший сериал" победу одержал историко-драматический "Сёгун", в котором главные роли сыграли японские актеры: Хироюки Санада, Космо Джарвис, Анна Савай, Таданобу Асано и Такехиро Хира.

Полный список победителей по версии Rotten Tomatoes

Лучший фильм широкого проката - "Дюна. Часть вторая"

Лучший фильм ограниченного проката - "Все, что нам кажется светом"

Лучший фильм на стриминге - "Я не киллер"

Лучший документальный фильм - "Уилл и Харпер"

Лучший фильм по версии зрителей - "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший боевик или приключенческий фильм - "Манкимен"

Лучший комедийный фильм - "Хитмен"

Лучший фильм ужасов - "Субстанция"

Лучший романтический фильм - "Анора"

Лучший драматический фильм - "Настоящая боль"

Лучший полнометражный мультфильм - "Дикий робот"

Лучший сериал - "Сёгун"

Лучший новый сериал - "Сёгун"

Лучший вернувшийся сериал - "Медленные лошади"

Лучший мини-сериал - "Пингвин"

Лучший документальный сериал - "Умник: Дэвид Чейз и "Сопрано"

Лучший мультсериал - "Люди Икс '97".

Напомним, ранее были объявлены победители премии "Золотой глобус-2025".

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