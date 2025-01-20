Редакция сайта о кино Rotten Tomatoes определила лучшие фильмы 2024 года и объявила победителей в своей премии.
Отметим, что лидеров в номинациях выбирают благодаря оценкам критиков и количеству отзывов на киноленты. Лучшим фильмом стал "Дюна. Часть вторая" режиссера Дени Вильнева.
В категории "Лучший сериал" победу одержал историко-драматический "Сёгун", в котором главные роли сыграли японские актеры: Хироюки Санада, Космо Джарвис, Анна Савай, Таданобу Асано и Такехиро Хира.
Полный список победителей по версии Rotten Tomatoes
- Лучший фильм широкого проката - "Дюна. Часть вторая"
- Лучший фильм ограниченного проката - "Все, что нам кажется светом"
- Лучший фильм на стриминге - "Я не киллер"
- Лучший документальный фильм - "Уилл и Харпер"
- Лучший фильм по версии зрителей - "Злая: Сказка о ведьме Запада"
- Лучший боевик или приключенческий фильм - "Манкимен"
- Лучший комедийный фильм - "Хитмен"
- Лучший фильм ужасов - "Субстанция"
- Лучший романтический фильм - "Анора"
- Лучший драматический фильм - "Настоящая боль"
- Лучший полнометражный мультфильм - "Дикий робот"
- Лучший сериал - "Сёгун"
- Лучший новый сериал - "Сёгун"
- Лучший вернувшийся сериал - "Медленные лошади"
- Лучший мини-сериал - "Пингвин"
- Лучший документальный сериал - "Умник: Дэвид Чейз и "Сопрано"
- Лучший мультсериал - "Люди Икс '97".
Напомним, ранее были объявлены победители премии "Золотой глобус-2025".