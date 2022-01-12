Это историческая драма о немке Магде Хоманн, которая влюбилась в украинского солдата времен Первой мировой войны и приехала с ним в Украину.

Украинский фильм "Магда" режиссера Дениса Соболева признали лучшей драмой Будапештского кинофестиваля.

Об этом сообщается на странице Ganza Film в Facebook.

Это историческая драма о немке Магде Хоманн, которая влюбилась в украинского солдата времен Первой мировой войны и приехала с ним в Украину.

В основе ленты - повесть украинца Сергея Сай-Боднара и немца Петера Хоманн "Любовь и муки Магды Хоманн", сюжетная линия которой разворачивается параллельно в нескольких периодах и охватывает века европейской истории. На примере судьбы немецкой девушки Магды Хоманн, которая из-за любви испытала горя, скитаний и оказалась в лагерях ГУЛАГа, показано, как мировые войны ломают человеческие жизни.

В главных ролях снялись Дарья Творонович, Роман Покровский, Юрий Высоцкий, Олег Москаленко.

Фильм создан кинокомпаниями Master Production и Ganza Film, ранее получил премии за лучшую режиссерскую и операторскую работу на Киевском международном фестивале "Кинолетопись", завоевывал главный приз индийского кинофестиваля Golden Eagle Film Festival.

Фильм снят при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Премьера ожидается осенью 2022 года.