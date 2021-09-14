В фильме ученик Кшиштофа Занусси показывает режиссеру свою малую родину и тем самым выводит его на откровенные истории и признания.

В трех странах - Италии, Польше и Украине - снимают документальный фильм о культовом польском режиссере, лауреате Каннского фестиваля.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На днях съемки состоялись в маленьком городке Ходоров во Львовской области. Там родился молодой актер Остап Вакулюк. Его и еще нескольких студентов незаконно арестовали за участие в протестах во время Революции Достоинства. И именно Кшиштоф Заннуси помог Остапу убежать от преследований и найти работу в Польше.

Документальный фильм о Занусси – это путешествие учителя и ученика, известного режиссера и молодого актера. Сопутешественник Занусси - Остап Вакулюк - показывает режиссеру свою малую родину и тем самым выводит его на откровенные истории и признания.

"Маленький городок Ходоров. Но тут есть чем заняться. Что касается Остапа, то его надо поддерживать. Я на него возлагаю большие надежды", - прокомментировал Кшиштоф Занусси.

Кшиштоф Занусси - что известно о режиссере

Кшиштоф Занусси - польский кино- и театральный режиссер, сценарист и кинопродюсер.

Во время российской интервенции в Украину в марте 2014 года Кшиштоф Занусси вместе с другими известными деятелями польского театра и кино выступил с поддержкой украинского народа.

В 2014 вместе с другими членами Европейской киноакадемии подписал письмо в адрес президента России с призывом обеспечить безопасность Олега Сенцова, а также провести объективное и беспристрастное расследование его дела.

Занусси - лауреат Каннского кинофестиваля, имеет специальный приз Венецианского кинофестиваля, главный приз Венецианского кинофестиваля, Орден князя Ярослава Мудрого V степени и другие награды.

Автор: Денис Прядко