Поклонникам шоу придется подождать некоторое время.

Сценарий для третьего сезона популярного сериала стримингового сервиса Netflix "Ведьмак" уже готов. Он основан на книге Анджея Сапковского "Час презрения".

Об этом сообщает Collider со ссылкой на шоураннера шоу Лорен Шмидт, которая считает эту книгу своей самой любимой из всей саги автора.

"Творческий процесс сейчас только начинается. У нас есть сценарий, и теперь мы пригласим режиссеров, вернем актеров, начнем копать вглубь и вширь, размышлять и убеждаться, что это идеальный сезон", – отметила она.

По словам Шмидт, поклонникам сериала придется подождать некоторое время.

Читайте такжеАвтор "Ведьмака" похвалил второй сезон сериала от NetflixРанее сообщалось, что сериал "Ведьмак" продлили на третий сезон. Кроме того, отмечалось о планах снять анимационный фильм и сериал по вселенной "Ведьмака", рассчитанные на детей.

"Ведьмак": что известно о сериале Netflix

Первый сезон "Ведьмака" вышел в 2019 году, второй - в декабре 2021-го.

Сериал снят по серии романов польского писателя Анджея Сапковского.

Главных героев играют Генри Кавилл, Аня Чалотра и Фрейя Аллан.

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