"Metallica: Сквозь невозможное" и "Пиноккио" от Роберта Земекиса: главные кинопремьеры недели

На этой неделе в украинских кинотеатрах стартуют показы survival-триллера "Над бездной" и боевика "Американская осада" с Брюсом Уиллисом. Также меломаны смогут посмотреть на "большом экране" в формате 3D концертный фильм с элементами игрового кино "Metallica: Сквозь невозможное". Онлайн, тем временем, выйдут фэнтези-мюзикл "Пиноккио" от Роберта Земекиса с Томом Хэнксом в главной роли и остросюжетный триллер "Конец пути" с Квин Латифой и Лудакрисом. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Над бездной / Fall ( США, Великобритания, 2022)

Этот драматический триллер в поджанре выживания расскажет о молодой экстремалке Бекки, которая через год с тех пор, как ее муж погиб во время восхождения на горную вершину, решается на новый поход. Вместе со своей отчаянной подругой Хантер, Бекки решает подняться на заброшенную телевизионную башню в калифорнийской пустыне, чтобы развеять прах любимого. Однако, конечно, все идет не по плану.

Главные роли в фильме исполнили Грейс Фултон ("Шазам!", "Проклятие Аннабель: Зарождение зла"), Вирджиния Гарднер ("Беглецы", "Хэллоуин"), Джеффри Дин Морган ("Сверхъестественное", "Хранители") и другие.

Фильм вышел в мировой прокат в августе 2022 года и получил в основном положительные отзывы. На производство фильма ушло всего 3 миллиона долларов, и почти за месяц в прокате он уже собрал 8,3 миллиона кассовых сборов.

Американская осада / American Siege ( США, 2021)

В центре сюжета этого фильма окажется бывший офицер полиции Нью-Йорка, а теперь шериф небольшого городка в Джорджии, который вынужден бороться с бандой воров, которые взяли в заложники богатого врача.

Главные роли в фильме исполнили Брюс Уиллис ("Крепкий орешек", "Пятый элемент") и Тимоти В. Мерфи ("Сыны анархии", "Настоящий детектив").

Фильм вышел в прокат в прошлом году и получил разгромные отзывы критиков и негативные реакции от зрителей.

Metallica: Сквозь невозможное / Metallica: Through the Never (США, 2013)

На этой неделе украинские меломаны смогут посмотреть на "большом экране" в формате 3D концертный фильм с элементами игрового кино "Metallica: Сквозь невозможное".

В центре сюжета фильма – грандиозный концерт американской рок-группы Metallica на переполненном стадионе. Однако для их выступления нужно достать вещи из одной сумки, за которой отправляют работника обслуживающего персонала Трипа. Сопровождая сумку, ему придется много чего натерпеться.

Главную роль в фильме исполнил Дейн ДеХаан, известный по фильмам "Убей своих любимых", "Жизнь" и "Валериан и город тысячи планет". Также в фильме сыграли участники группы Metallica Джеймс Хэтфилд, Кирк Хэммет, Роберт Трухильо и Ларс Ульрих в роли самих себя. В фильме практически нет диалогов.

Фильм впервые был показан в кинотеатрах в сентябре 2013 года, и тогда получил положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей. Впрочем, несмотря на это – в прокате фильм провалился: при бюджете в 32 миллиона долларов на сегодняшний день он собрал лишь 7,9 миллионов долларов.

Пиноккио / Pinocchio (США, 2022)

Очередная экранизация книги "Приключения Пиноккио" Карло Коллоди от Walt Disney Pictures несмотря на именитую команду, работавшую над фильмом, выйдет 8 сентября 2022 года только в формате онлайн на стриминговом сервисе Disney+. Фильм является киноадаптацией одноименного мультфильма 1940 года и снят в жанре фэнтези-мюзикл, комбинируя живых актеров с рисованными персонажами.

Главные роли в фильме исполнили Том Хэнкс ("Форрест Гамп", "Зеленая миля", "Элвис"), Синтия Эриво ("Плохие времена в "Эль Рояле", "Вдовы") и Люк Эванс ("Хоббит: Пустошь Смога", "Дракула: Неизвестная история", "Алиенист"). Над озвучкой персонажей работали Джозеф Гордон-Левитт ("Начало", "Страсти Дон Жуана", "Загадочная кожа"), Бенджамин Эван Эйнсворт ("Песочный человек", "Призраки поместья Блай"), Кигэн-Майкл Ки ("Горе-творец", "Хищник") и другие.

Режиссером фильма выступил Роберт Земекис ("Назад в будущее", "Смерть ей к лицу", "Форрест Гамп", "Ведьмы"), а музыку к фильму написал Алан Сильвестри, который работал с Земекисом над большинством его фильмов.

Интересно, что в этом году с таким же названием "Пиноккио" должен выйти еще один фильм о приключениях деревянного человечка, который мечтал стать настоящим мальчиком – кукольный темно-фэнтезийный музыкальный фильм режиссера Гильермо Дель Торо, производством и распространением которого занимается Netflix. Выпуск этого фильма планируется на декабрь 2022 года.

Конец пути / End of the Road (США, 2022)

Netflix 9 сентября выпустит остросюжетный экшн "Конец пути", который расскажет о женщине по имени Бренда, вместе с семьей отправившейся в путешествие на автомобиле через всю Америку. Однако остановка на ночевку в мотеле посреди пустыни в Нью-Мехико и один неосторожный поступок ставят их жизни под угрозу.

Главные роли в фильме исполнили рэперка Квин Латифа ("Чикаго", "Дорога в НБА", франшиза "Ледниковый период") и рэпер Ludacris (франшиза "Форсаж", "Геймер").

Режиссером фильма выступила Миллисент Шелтон, которая начинала свою карьеру со съемок музыкальных видеоклипов. Также она много работала на телевидении, снимающие эпизоды для таких сериалов, как "Ключи Локов", "Титаны", "Ходячие мертвецы", "Империя" и другие.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – возвращают деньги или предлагают обменять билет на другой сеанс.

При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в прокат в предыдущие недели, а также лучшие сериалы сентября 2022 года – на этой неделе стартуют 1 сезон криминальной драмы "Американский жиголо", 5 сезон комедийного боевика "Кобра Кай" и 1 сезон музыкального драматического сериала о династии известных кантри-музыкантов "Монарх".

Марина Григоренко