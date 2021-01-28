Что в кино после локдауна: воинственная Мила Йовович вновь крошит монстров, а Иванна Сахно – спасается от маньяка в горах Грузии

Украинские кинотеатры вновь открылись для посетителей после зимнего локдауна еще в понедельник, однако именно с четверга, со стартом новой прокатной недели, на «больших» экранах запланировано сразу несколько громких кинопремьер. Это и украинско-голливудский триллер «Пик страха» с Иванной Сахно, и зрелищный фантастический экшн «Охотник на монстров» с вечно молодой Милой Йовович, и многое другое. На что еще можно пойти в кино с 28 января, читайте в большом обзоре УНИАН.

«Охотник на монстров» / «Мисливець на монстрів» / Monster Hunter (США, Канада, Китай, Япония, Германия, Великобритания)

Одна из главных премьер недели – очередной результат творческого и семейного тандема режиссера Пола У. С. Андерсона и актрисы Милы Йовович. Пара сошлась после съемок первой части культового фантастического ужастика «Обитель зла» в начале 2000-х, и с тех пор стабильно поставляет на «большие» экраны зрелищные фантастические боевики, в которых вечно молодая и спортивная мать троих Йовович расправляется со злобными монстрами.

И вот, окончательно победив всех мутирующих зомби в шестой части «Обители зла» 2016 года выпуска, Андерсон и Йовович взялись за свирепых чудовищ на подобие кайдзю – «японских» монстров из водных глубин, с которыми зритель уже сталкивался в «Годзилле», «Тихоокеанском рубеже» и еще целом ряде фильмов.

По сюжету, группа американских военных во главе с героиней Йовович случайно попадает в параллельный мир. Вскоре они понимают, что здесь заправляют опасные существа, которые яростно оберегают свой дом. Отряд оказывается в ловушке неизвестной до сих пор угрозы, и спасти их сможет только загадочный Охотник, который умеет уничтожать монстров. Роль последнего исполнил тайский актер Тони Джаа, чьи навыки в восточных единоборствах зритель уже мог оценить в таких фильмах, как «Форсаж 7», «Три икса: Мировое господство», «Честь дракона», «Онг Бак» и других. Также в картине сыграли американский рэпер T.I., исполнитель роли Хеллбоя Рон Перлман, Диего Бонета и Меган Гуд.

Судя по трейлеру и вспоминая предыдущие работы тандема, можно предположить, что нас ждет зрелищное кино с полным набором головокружительных трюков, мастерских боевых сцен и дорогостоящих спецэффектов. И учитывая все это, вполне можно закрыть глаза на возможные огрехи в сюжете и некоторую примитивность персонажей. Тем более, что не так часто в условиях пандемии в кинотеатры попадает зрелищное кино.

«Пик страха» / «Пік страху» / Let It Snow (Украина, США, Грузия, 2020)

Еще одно громкая киноновинка недели – триллер «Пик страха» производства киевской кинокомпании Solar Media Entertainment, который стал англоязычным дебютом для украинского сценариста и режиссера Станислава Капралова.

Главную роль в картине исполнила киевлянка Иванна Сахно, которая несколько лет назад переехала в США и сейчас активно строит голливудскую карьеру. Девушка уже сыграла в фантастическом экшене «Тихоокеанский рубеж 2», комедии «Шпион, который меня бросил», шоу HBO «Меломанка». Приятный бонус: в локализованном варианте ленты Иванна самостоятельно озвучила свою роль на украинском языке.

События фильма разворачиваются в горной Грузии. Американская пара сноубордистов, любителей фрирайда Мия и Макс отправляются на рождественские каникулы в далекую для них страну. Но влюбленных ждет куда большая опасность, чем они могли себе представить, и в какой-то момент Мии приходится не только бороться за собственное выживание, но и попытаться найти своего бойфренда, которого забрал таинственный «всадник в черном».

В первую очередь, в «Пике страха» упор сделан на аудиовизуальную составляющую - невероятной красоты заснеженные горные вершины, пугающие символы и леденящие душу звуки. Но и актерскую работу Иванны Сахно не стоит недооценивать. Девушка проделала серьезную работу, стойко снимаясь в суровых условиях, при этом весьма убедительно передавая весь пережитый героиней ужас. И пусть в каких-то моментах сюжет фильма может показаться зрителю слегка наивным, все же стоит поддержать украинское кино, прорывающееся на зарубежные рынки (а это не так часто происходит). Подробнее о том, как снимали «Пик страха», вы можете прочитать в нашем отдельном материале.

« Мой друг Зигмунд Фрейд » / «Мій друг Зиґмунд Фройд» / Der Trafikant (Австрия, Германия, 2018)

Ценителей европейского кино на этой неделе порадует австрийско-немецкая картина «Мой друг Зигмунд Фрейд», оригинальное название которой переводится как «Табачник» или «Торговец табаком». Как раз это название корректнее ставит акцент на главном герое и сути фильма, однако, вероятно, упомянуть имя отца психоанализа в локализированном названии решили для привлечения нашего зрителя в кинозалы.

События фильма разворачиваются в конце 30-х годов 20 века накануне аншлюса Австрии – включения страны в состав нацистской Германии. На фоне этих трагических исторических событий, поломавших судьбы нескольких поколений австрийцев, начинается история любви главного героя – 17-летнего Франца, роль которого исполнил молодой австрийский актер Симон Морзе.

Только переехав из небольшой альпийской деревушки в австрийскую столицу Вену, парень по знакомству устраивается работать в табачную лавку оппозиционно настроенного, инвалида-ветерана Первой мировой войны Отто Тршняка (Йоханес Криш – «Лабиринт молчания», «Джек», «Фрейд»). Постепенно юный герой не только осваивает азы профессии, в которой ключевое – найти подход к каждому клиенту, но и проникается революционными идеями своего шефа. А еще благодаря работе парень совершенно неожиданно находит нового друга – самого Зигмунда Фрейда, незадолго до того, как в реальной жизни исторические события вынудят выдающегося психоаналитика навсегда покинуть Австрию. Именно с Фрейдом юный герой советуется в любовных вопросах.

Роль Зигмунда Фрейда в фильме исполнил легендарный швейцарский актер Бруно Ганц («Небо над Берлином», «Дом, который построил Джек», «Бункер»), для которого Der Trafikant стал последней киноработой в жизни. В феврале 2019 года актер, в свое время сыгравший самых разнообразных персонажей – от человечного ангела до Адольфа Гитлера – скончался на 78-м году жизни.

Режиссер Николаус Лейтнер снял ленту по мотивам мирового бестселлера Роберта Ситалера «Торговец табаком» – украинской аудитории австрийский писатель знаком прежде всего по своему роману «Целая жизнь». Фильм получил положительные отзывы критиков и четыре номинации на премию Австрийской киноакадемии – за лучшие женскую и мужскую роли второго плана, костюмы и музыку. Премьера фильма «Мой друг Зигмунд Фрейд» в Украине состоялась в 2020 году в рамках фестиваля «Неделя австрийского кино». Картину можно похвалить за удачное сочетание трагических исторических событий и более легких личных взаимоотношений героев, что улучшает восприятие всего фильма.

И другие фильмы в кинопрокате с 28 января

Британская комедия «Бывшая с того света» / «Колишня з того світу» (Blithe Spirit, Великобритания, 2020) в очередной раз обыграет знакомый сюжет, когда в жизнь главного героя врывается отошедшая в мир иной бывшая возлюбленная. Писатель Чарльз Кондомайн в исполнении Дэна Стивенса («Аббатство Даунтон», «Легион», «Красавица и чудовище») настолько застрял в творческом кризисе, что пошел на крайние меры в поисках вдохновения – обратился к профессиональному медиуму в исполнении легендарной Джуди Денч (М в серии фильмов о Джеймсе Бонде, «Дом странных детей мисс Перегрин», «Гордость и предубеждение»). В этом начинании их всячески поддерживает вторая жена писателя Рут, роль которой досталась Айле Фишер («Иллюзия обмана», «Великий Гэтсби»). Однако спиритический сеанс пошел немного не по плану – медиум призвала в дом умершую первую жену героя Эльвиру в исполнении Лесли Манн («Я люблю тебя, Филлип Моррис», «Удивительный мир Марвена»). В итоге герой оказывается в необычном любовном треугольнике – он любит свою вторую жену, но и к первой все еще неравнодушен.

Желающие поддержать украинский кинематограф могут отправиться на комедию «Все буде Ок!» (Украина, 2021), в которой также сыграла одна из лучших украинских актрис современности Ирма Витовская («Брама», «Мои мысли тихие», «Наши котики 2, или Тайна женского монастыря»). В центре сюжета – оказавшаяся в трудной жизненной ситуации девушка Лиза. Она потеряла бизнес, который приносил ей удовольствие, ее бросил любимый, а на шее сидит безработная эксцентричная мама. Не имея другого выхода, накануне Нового Года Лиза решает поехать в Польшу на заработки. Однако выпив с подругой «лишнего» перед отъездом, она садится не в тот автобус, засыпает... и вместо польского города Буковец попадает на украинский горнолыжный курорт Буковель. Оказавшись там без денег и вещей, Лиза в итоге устраивается на должность лыжного инструктора, хотя сама даже стоять на лыжах не умеет. Здесь же главная героиня найдет и любовь, и дружбу, а еще сумеет понять, что жизнь – одна.

Также в кинопрокат на этой неделе выходит триллер «Контроль» (Distorted, Канада, 2018), главные роли в котором исполнили Кристина Риччи («Семейка Аддамс», «Каспер», «Сонная лощина», «Монстр») и Джон Кьюсак («Быть Джоном Малковичем», «Тонкая красная линия», «1408», «Газетчик»). В центре сюжета – семейная пара Лорен и Рассел, которые переезжают в элегантный и современный жилой комплекс Пинакл со всеми удобствами, включая суперттехнологическую систему безопасности. Вскоре героиня замечает, что с другими жителями комплекса творится что-то неладное, и нанимает журналиста Вернона из отдела расследований. Последний является сторонником теории заговора и считает, что Пинакл – вовсе не жилой комплекс, а корпоративный эксперимент в области синтетической телепатии, а все жители - только подопытные кролики в глобальном заговоре.

Фантастический триллер «Выше неба» / «Вище неба» (Beyond the Sky, США, 2018) расскажет историю Криса – документалиста-скептика, разоблачающего истории о похищениях инопланетянами. Когда ему самому было 7 лет, мать мальчика, поругавшись с отцом, ушла из дома и не вернулась. И вот теперь вместе со своим оператором Крис едет на конференцию, чтобы взять интервью у людей, имевших подобный опыт. Там они знакомятся с девушкой Элис, которая утверждает, что начиная с 7 лет ее похищают каждые 7 лет, и как раз через два дня будет ее 28-й день рождения.

Для самых маленьких кинозрителей в кинотеатрах покажут анимационный фильм «Фабрика снов» / «Фабрика снів» (Drømmebyggerne, Дания, 2020). Это невероятная история о девочке Минне, в жизни которой однажды появляется сводная сестра Дженни, отношения с которой у нее сразу не складываются. Вскоре Минна открывает в себе необычную способность: создавать и управлять снами других людей. В том числе, сном сводной сестры. И все бы хорошо, но однажды Дженни не смогла проснуться, поэтому Минни придется отправиться в мир снов, чтобы ее спасти.

Еще одна картина в прокате для юной аудитории – семейная комедия «Волшебное зеркало, или двойные неприятности» / «Чарівне дзеркало, або подвійні неприємності» (Unheimlich perfekte Freunde, Германия, 2019). Главный герой картины – непослушный мальчик Фридо – однажды нашел волшебное зеркало, из которого появилась его идеальная копия. Двойник с удовольствием соглашается выполнять самые сложные задачи, а кроме того, оказывается настолько умным, что добивается восторженных отзывов учителей и лучших оценок в школе. Все идет отлично до тех пор, пока герой не проговаривается о чудесном двойнике своему другу Эмилю. И вскоре двойники других учеников заполоняют весь класс, совершенно не желая уступать место «оригинальным» детям. Теперь героям придется как-то выкручиваться из ситуации.

Кроме того, в кинотеатрах продолжат показывать фильмы, вышедшие в прокат еще до локдауна: новая комедия Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина», семейная драма «Рождество кота Боба», сенсационный анимационный фильм «Душа», украинская приключенческая комедия «Бесславные крепостные», супергеройский боевик «Чудо-женщина: 1984», датская трагикомедия «Еще по одной» с Мадсом Миккельсоном и другие.

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Кинотеатры очень соскучились по зрителям, и им сейчас как никогда нужна поддержка. Так что берите родных и друзей, и отправляйтесь в кино – это одно из немногих развлечений, доступных в наши нелегкие времена. Главное, соблюдайте дистанцию, носите масочки и мойте ручки. Береги себя!

Марина Григоренко

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