Победителей назовут 28 февраля.

Голливудская Ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на премию "Золотой глобус".

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Об этом сообщает meduza со ссылкой на Golden Globe Awards.

На премию за лучший драматический сериал претендуют «Озарк», «Корона», «Страна Лавкрафта», «Рэтчед» и «Мандалорец». А вот из лучших комедийных сериалов представлены такие, как «Эмили в Париже», «Тед Лассо», «Шиттс Крик», «Стюардесса» и «Великая».

Интересно, что фильм "Борат-2" претендует сразу на несколько номинаций. Среди них лучшая комедия/мюзикл, лучший актер в комедии/мюзикле (Саша Барон Коэн) и лучшая актриса в комедии/мюзикле (Мария Бакалова).

Фильм "Девушка, подающая надежды" представлена также в нескольких номинациях - лучшая режиссура, лучший драматический фильм и лучшая актриса в главной роли

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Автор: УНИАН