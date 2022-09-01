"Приглашение", "Челюсти" в и "Дурное семя 2": главные кинопремьеры недели

С 1 сентября в украинских кинотеатрах стартуют показы фильма ужасов "Приглашение" с Натали Эммануэль и французской комедии "Работник года". Также киноманов порадуют ретроспективные показы культового триллера Стивена Спилберга "Челюсти" в формате IMAX. Тем временем, онлайн покажут романтическую комедию "Любовь на вилле" и фильм ужасов "Дурное семя возвращается". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Приглашение / The Invitation (США, 2022)

В центре сюжета этого фильма ужасов окажется молодая девушка по имени Иви, которая после смерти матери внезапно узнает о родственниках, о существовании которых она даже не подозревала. Вскоре она получает приглашение от новой семьи на свадьбу в английской глубинке. Сначала она очарована семьей привлекательных аристократов, однако совсем скоро девушка оказывается посреди настоящего кошмара и теперь вынуждена бороться за собственное выживание.

Главные роли в фильме исполнили звезда "Игры престолов" и "Форсажа" Натали Эммануэль и Томас Догерти, известный по сериалам "Наследники", "Наследие" и "Сплетница".

В мировой прокат фильм вышел за неделю до украинского релиза. На данный момент у фильма смешанные отзывы. Критики отмечают, что хотя авторы фильма пытались внести что-то свежее в жанр вампирского кино и сделать ставку на привлекательный каст, в итоге кино получилось довольно предсказуемым.

Работник года / Irréductible (Франция, 2022)

Эта типичная французская комедия расскажет о чиновнике Венсане, который всегда мечатал быть госслужащим, "чтобы ничего не делать и хорошо зарабатывать", и на протяжении многих лет занимал "теплую" должность. Однако грядет глобальное сокращение работников, так что его прекрасная жизнь может вдруг кончиться. Теперь Венсан готов на все, чтобы сохранить свою стабильную работу. Однако по другую сторону баррикады появляется другая сотрудница, которая с таким же рвением готова бороться за его увольнение.

Отзывы у фильма чуть выше средних. Это довольно легкая комедия, но стоит учитывать, что французский юмор довольно специфический.

Челюсти / Jaws ( США, 1975)

Также киноманов на этой неделе порадует ретроспективный прокат в формате IMAX классики мирового кино – триллера Стивена Спилберга "Челюсти", который вышел в прокат почти 50 лет назад. Фильм стал обладателем трех премий "Оскар" в технических номинациях. Также бытует мнение, что именно этот фильм был впервые назван "блокбастером".

События фильма разворачиваются в течение недели на популярном курортном острове, где отдыхающих внезапно начинает терроризировать акула. Местный шериф, роль которого исполнил Рой Шнайдер, бросает вызов опасному хищнику, пока местная власть и бизнес пытаются скрыть эту информацию, чтобы не сорвать туристический сезон.

Любовь на вилле / Love in the Villa (США, 2022)

1 сентября Netflix выпустит романтическую комедию "Любовь на вилле", главные роли в которой исполнили звезда "Дневников вампира" Кэт Грэхем и Том Хоппер из "Академии Амбрелла".

В центре сюжета фильма окажется молодая женщина, которая после разрыва отношений отправляется на отдых в итальянскую Верону – одно из самых романтичных мест мира, тот самый город, где происходили события "Ромео и Джульетты". Однако там ее ждет неприятный сюрприз – оказывается, что ту самую виллу, которую она забронировала, девушке придется делить с циничным британцем.

Режиссером фильма выступил Марк Стивен Джонсон, который до этого снял супергеройские фильмы "Сорвиголова" и "Призрачный гонщик", а также романтическую комедию "Однажды в Риме".

Дурное семя возвращается / The Bad Seed Returns (США, 2022)

5 сентября Lifetime выпустит фильм ужасов "Дурное семя возвращается", являющийся сиквелом хоррора 2018 года "Дурное семя", рассказывающего о милой 9-летней девочке Эмме Гроссман, которая на самом деле является хладнокровной убийцей и манипуляторшей.

События сиквела разворачиваются через несколько лет после концовки первого фильма. Эмма живет вместе со своей тетей-психиатором и до сих пор умудряется безнаказанно совершать зло против любого, кто хоть малейшим образом перейдет ей дорогу. Тем временем в школе, где учится Эмма, появляется новая девушка, которая, кажется, знает все ее грязные секреты.

Как и в предыдущем фильме, главную роль исполнила одна из самых успешных детей-актеров современности Маккенна Грейс, которую зрители могли видеть в фильмах "Одаренная", "Я, Тоня", "Капитан Марвел" и "Охотники за привидениями: С того света", а также сериалах "Призраки дома на холме", "Леденящие душу приключения Сабрины" и "Рассказ служанки".

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – возвращают деньги или предлагают обменять билет на другой сеанс.

При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в прокат в предыдущие недели, а также лучшие сериалы сентября 2022 года – на этой неделе стартуют долгожданный приквел культовых фэнтези-трилогий Питера Джексона "Хоббит" и "Властелин колец" под названием "Властелин колец: Кольца власти" и 6 сезон популярного анимационного сериала для взрослых "Рик и Морти".

Марина Григоренко