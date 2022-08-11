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Марина Григоренко
Кадр из фильма "Дневная смена" / фото Netflix

"Захар Беркут", "Дневная смена" и "Секретный штаб": главные кинопремьеры недели

09:13, 11.08.2022
5 мин. 491

На этой неделе украинских кинозрителей ждут в основном новинки на "малых экранах", в том числе комедийный боевик об охотниках на вампиров "Дневная смена" и супергеройский фильм "Секретный штаб" с Оуэном Уилсоном. Тем временем в кинотеатрах будут показывать украинские фильмы предыдущих лет, среди которых – историческая драма "Захар Беркут" 1971 года. Детальнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Захар Беркут (Украина, 1971)

Это первая экранизация одноименной повести Ивана Франко о подвиге небольшой карпатской общины, которая в 1241 году вступила в неравный поединок с татаро-монгольскими завоевателями.

Режиссером фильма стал Леонид Осыка, а одну из главных ролей исполнил Иван Николайчук.

Кадр из фильма "Захар Беркут" (1971)

Дневная смена / Day Shift (США, 2022)

12 августа Netflix выпустит комедийный боевик "Дневная смена", который расскажет о чистильщике бассейнов, который на самом деле работает на секретную организацию охотников на вампиров.

Главные роли в фильме исполнили Джейми Фокс ("Рэй", "Джанго освобожденный", "Человек-паук: Нет пути домой") и Дэйв Франко ("Мачо и ботан", "Иллюзия обмана", "Горе-творец"). Также одну из ролей в фильме исполнил американский рэпер Snoop Dogg.

Режиссером картины выступил Джей Джей Перри, для которого "Дневная смена" стала режиссерским дебютом. До этого он работал актером и каскадером, а также постановщиком трюков для множества голливудских блокбастеров, среди которых "Джон Уик", "Форсаж 8" и "Темная башня".

Секретный штаб / Secret Headquarters (США, 2022)

Также 12 августа Paramount+ выпустит супергеройский фильм "Секретный штаб", в центре сюжета которого окажется группа детей, которые начинают верить, что отец одного из них является супергероем, после того как они находят секретную штаб-квартиру под их домом.

Роль отца в фильме досталась Оуэну Уилсону ("Знакомство с Факерами", "Французский вестник", "Локи"). Также в фильме сыграли Майкл Пенья ("Человек-муравей", "Остров фантазий", "Падение Луны") и Джесси Уильямс ("Анатомия Грей", "Хижина в лесу").

Режиссерами картины выступили Генри Джуст и Ариэль Шульман, которые в паре работали над такими фильмами, как "Паранормальное явление", "Нерв", "Проект "Сила" и другие.

"Агент-аферист" / Rogue Agent (Великобритания, 2022)

Этот триллер снят на основе статьи "Погоня за агентом Фригардом", рассказывающей о британском афериста Роберта Хенди-Фригарда, который выдавал себя за агента контрразведки Великобритании MI5, одновременно работая барменом и продавцом автомобилей. Собственно, именно на своей основной работе он и подбирал будущих жертв, которых он подчинял себе путем психологического давления и угроз жизни.

Главные роли в фильме исполнили Джеймс Нортон ("Цена правды", "Коматозники", "Черное зеркало") и Джемма Артертон ("Рок-н-рольник", "Рок-волна", "Kingsman: Начало").

Фильм станет доступен 12 августа на Netflix.

13: Мюзикл / 13: The Musical (США, 2022)

Еще одна новинка 12 августа от Netflix – подростковая комедийная драма "13: Мюзикл", снятая по мотивам одноименного бродвейского шоу. Его особенностью стало то, что на момент выхода он был единственным мюзиклом на Бродвее, в котором играли только подростки.

В центре сюжета – 13-летний парень по имени Эван Голдман, который после развода родителей вынужден переехать из Нью-Йорка в Индиану. Теперь ему придется найти свое место в новой школе, параллельно готовясь к Бар-Мицве – приему во взрослое иудаистское объединение. По этому поводу он планирует организовать грандиозную вечеринку.

В отличие от оригинального мюзикла, в фильме присутствует немало "взрослых" актеров, среди которых Джош Пек (франшиза "Ледниковый период", "Оппенгеймер"), Дебра Мессинг ("Уилл и Грейс", "Жених напрокат") и другие.

Охотник на монстров / Monster Hunter (США, 2020)

Кроме того, 13 августа Netflix выпустит кайдзю-фильм двухлетней давности "Охотник на монстров", события которого разворачиваются в реальном мире и параллельном "Новом мире", в котором люди сосуществуют с огромным количеством самых разных монстров. Группа военных ООН должны не допустить, чтобы монстры попали в их мир. Ради этого им придется найти общий язык с воинственным обитателем другого мира.

Главные роли в фильме исполнили Милла Йовович ("Пятый элемент", "Обитель зла") и Тони Джаа ("Форсаж 7", "Три икса: Реактивизация", "Онг бак").

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – возвращают деньги или предлагают обменять билет на другой сеанс.

При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в прокат в предыдущие недели, а также лучшие сериалы августа 2022 года – на этой неделе выходит анимационный мини-сериал "Я есть Грут" по комиксам Marvel и зомби-хоррор-антология "Истории ходячих мертвецов", а также третьи сезоны фэнтези-хоррор-сериала "Ключи Локков", анимационного фэнтези-сериала "DOTA: Кровь дракона" и подростковой комедийной драмы "Я никогда не...".

Марина Григоренко

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