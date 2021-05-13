Сингл "Втікала" анонсирует долгожданный выход первого за три года альбома "Rosa Ventorum".

Певица и автор песен Христина Соловий выпустила клип на трек "Втікала". Первый почти за год молчания клип является продюсерским дебютом певицы и переосмысливает судьбу Мавки из драмы-феерии "Лесная песня" Леси Украинки в современном контексте. Кроме того, сингл является анонсом нового альбома Rosa Ventorum, который певица обещает выпустить уже в мае.

Читайте такжеКристина Соловий даст особый концерт в Киеве ко Дню влюбленныхСобытия клипа разворачиваются в супергеройской фэнтези-вселенной "Лесной песни" Леси Украинки. Видео начинается с цитаты Мавки: "Ну як таки, щоб воля та пропала? Се так колись і вітер пропаде!". По словам певицы, эта фраза является лейтмотивом сингла и символизирует, что невозможно жить без воли чувств и права выбора, без воли, что стоит жить по зову сердца, а не так, как написано в сказках.

Песня "Втікала" — это декларация свободы личности, гимн побега от чужих сказок о навязанном будущем героини. В клипе Мавка, которая по правилам мифов и сказок вынуждена жить в лесу, убегает в цивилизацию и доказывает, что правила о "судьбе героини" — условные.

"Бегите от навязанных сказок о вашем будущем, ищите свою дорогу и будьте творцами собственной истории. И тогда вас ждет магический путь, который не сравнится с чужими сказками", — прокомментировала новую видеоработу Христина Соловий.

Сингл "Втікала" анонсирует долгожданный выход первого за три года альбома "Rosa Ventorum" (с лат. "Роза ветров"), состоящий из 4 частей, которые выйдут отдельно. Саундпродюсером выступил Павел Литвиненко.

Кто такая Христина Соловий

Христина Соловий — поп-дива украиноязычной музыкальной сцены, которая известна своим сказочным стилем лирики и фэнтези-клипами.

Карьеру певицы она начала на сцене львовского арт-клуба "Дзиґа". После участия в "Голосе страны" начала сотрудничество со Святославом Вакарчуком. Всеукраинскую известность получила благодаря авторскому хиту "Тримай", "Оде всем влюбленным", клип на который получил премию "YUNA 2015".

В 2018 презентовала дебютный авторский альбом "Любий друг", за который ее номинировали на "Певицу года" от премии "YUNA 2018".

Соловий попала в рейтинг ТОП-100 самых влиятельных людей Украины (2017) и ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины (2018) от журнала "Фокус".

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Автор: Ольга Робейко