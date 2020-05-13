Герой шоу "Холостяк" устроил страстную фотосессию с одной из участниц

Поначалу Дана очень смущалась, что было ощутимо в процессе фотосъемки.

В 10 выпуске главный герой проекта «Холостяк»-10 решил собрать всех мам участниц, чтобы узнать об идеальных свиданиях для их дочерей. Так, мама Даны призналась, что девушка обожает фотографироваться. Не теряя времени, Макс Михайлюк организовал фотостудию, куда пригласил участницу. Однако в роли фотографа выступил самостоятельно.

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Фотографии опубликовала пресс-служба телеканала СТБ.

Поначалу Дана очень смущалась, что было ощутимо в процессе фотосъемки. Однако вскоре Макс смог расположить девушку.

Для участницы было важно сделать несколько совместных фото. Поэтому Макс установил камеру на штатив и устроился поудобнее с Даной на кровати.