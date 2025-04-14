Они воплотят любимых персонажей на экране.

Телекомпания HBO объявила список актеров, которые официально утверждены в новый сериал о приключениях известного колдуна Гарри Поттера.

Как пишет издание Variety, рассекречены лишь шесть актеров, которые примут участие в съемках. В частности, директора Хогвартса Албуса Дамблдора сыграет Джон Литгоу, роль преподавателя зельеварения Северуса Снейпа исполнит Паапа Эссьеду. Лесника Рубеуса Хегрида воплотит актер Ник Фрост, профессором Квирелем будет Люк Таллон, воспитательницу общежития Грифиндор сыграет Джанет Мактир, а смотрителем Аргусом Филчем станет в новой ленте Пол Уайтхаус.

"Мы рады, что к нам присоединились такие чрезвычайные таланты, и мы не можем дождаться, чтобы увидеть, как они дадут этим любимым персонажам новую жизнь", - отметили исполнительный продюсер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод.

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К слову, на главные роли Гарри, Рона и Гермионы пока не утвердили актеров. Создатели сериала отмечают, что кастинг еще продолжается.

К слову, сериал о Гарри Поттере должен стать точной адаптацией серии книг Джоан Роулинг об известном колдуне. Премьера первого сезона запланирована на 2026 или 2027 год, а съемки должны начаться летом этого года.

Напомним, ранее известный актер Джеймс Мак-Эвой признался, что мог сыграть темного волшебника в "Гарри Поттере".

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