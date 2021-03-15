Анна Шери / фото instagram.com/goloskrainy_official
Зажгла на сцене нового выпуска шоу "Голос страны-11" и команда Олега Винника.
Читайте такжеКоманда Монатика открыла эфир "Голоса страны-11": кто победил в первой вокальной битвеВ вокальном поединке сошлись Анна Шери и Роман Семенчук, исполнив песню Roxette Listen to your heart.
"Аня, я за вас», - сказала Тина Кароль. «Думаю, что Роман согласится, когда я скажу: «Аня, я выбираю тебя», - сделал свой выбор Винник.
Но Кароль спасла Семенчука от вылета из шоу, «украв» его.
фото instagram.com/goloskrainy_official
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Голос страны-11": первый участник шестого эфира изрядно поразил судей (фото, видео)
- "Голос страны-11": участники получат последний шанс попасть на шоу (фото)
- Диспетчер со Львова покорила судей "Голоса страны" (фото, видео)
- "Голос страны-11": самородок из села поразил судей шоу (фото, видео)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram