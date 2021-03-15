В вокальном поединке сошлись Анна Шери и Роман Семенчук.

Зажгла на сцене нового выпуска шоу "Голос страны-11" и команда Олега Винника.

Читайте такжеКоманда Монатика открыла эфир "Голоса страны-11": кто победил в первой вокальной битвеВ вокальном поединке сошлись Анна Шери и Роман Семенчук, исполнив песню Roxette Listen to your heart.

"Аня, я за вас», - сказала Тина Кароль. «Думаю, что Роман согласится, когда я скажу: «Аня, я выбираю тебя», - сделал свой выбор Винник.

Но Кароль спасла Семенчука от вылета из шоу, «украв» его.

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Автор: Ольга Робейко