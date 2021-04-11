Кто вернулся на шоу "Голос страны"? / фото 1 + 1
В воскресенье, 11 апреля, стартовал четвертьфинал шоу «Голос страны-11». В этом эфире стали известны имена участников, вернувшихся в проект.
В команду Олега Винника зрители вернули рокера Андрея Кудинова.
Андрей Кудинов / фото instagram.com/goloskrainy_official
Второй шанс на шоу зрители подарили Денису Калитовскому из команды Тины Кароль.
Денис Калитовский / фото instagram.com/goloskrainy_official
Монатик снова увидит в своей команде самый трогательный голос сезона Анастасию Буханцову.
Анастасия Буханцова / фото instagram.com/goloskrainy_official
Команда Дорофеевой снова открывает двери для Сергея Лазановского.
Сергей Лазановский / фото instagram.com/goloskrainy_official
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