Кто вернулся на шоу "Голос страны"? / фото 1 + 1

В воскресенье, 11 апреля, стартовал четвертьфинал шоу «Голос страны-11». В этом эфире стали известны имена участников, вернувшихся в проект.

В команду Олега Винника зрители вернули рокера Андрея Кудинова.

Андрей Кудинов / фото instagram.com/goloskrainy_official

Второй шанс на шоу зрители подарили Денису Калитовскому из команды Тины Кароль.

Денис Калитовский / фото instagram.com/goloskrainy_official

Монатик снова увидит в своей команде самый трогательный голос сезона Анастасию Буханцову.

Анастасия Буханцова / фото instagram.com/goloskrainy_official

Команда Дорофеевой снова открывает двери для Сергея Лазановского.

Сергей Лазановский / фото instagram.com/goloskrainy_official

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Автор: Ольга Робейко