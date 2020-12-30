Зрители телеканала "1+1" присоединятся к новой странице истории самого масштабного музыкального шоу Украины.

Отдельный подарок поклонникам шоу готовит команда 1+1 Digital, благодаря которому зрители смогут заглянуть за кулисы проекта и увидеть все самое интересное, что происходило на съемочной площадке: финальные репетиции перед выходом на паркет, искренние эмоции и переживания, эксклюзивные интервью сразу после выступления, смешные моменты и тому подобное.

Как сообщает пресс-служба телеканала, в течение 14 недель проекта ведущим бэкстейджа будет украинский радиоведущий и блогер Слава Демин. Он не пропустит ни одной интересности и точно не оставит зрителей без эксклюзивных подробностей, которые ему доверят и участники, чьи имена откроются со временем, и ведущие – любимая телепара украинцев: Юрий Горбунов и Катя Осадчая, и звездные тренеры: любимцы зрителей шоу Тина Кароль, MONATIK, а также Олег Винник и ДОРОФЕЕВОЙ, которые вошли в состав тренерской команды в 11 сезоне.

«Я очень рад присоединиться к такому масштабному проекту как «Голос страны. Перезагрузка». Давно мечтал побывать за кулисами, показать зрителям то, что происходит вне сцены. Думаю, что 11 сезон - это настоящая перезагрузка! То, что мы увидели, поражает на все 100%», – рассказывает Слава Демин.

Неизменным партнером бэкстейджа является глобальная почтово-логистическая группа компаний Meest, которая владеет крупнейшей сетью почтоматов в Украине. Ранее компания уже поддержала запуск формата бекстейджу на масштабном развлекательном шоу «Танцы со звездами», который оказался настолько востребованным и ожидаемым зрителями, что команда 1+1 Digital приняла решение продолжить развивать этот вид общения с аудиторией и интегрировала его до «Голоса страны. Перезагрузка».

Зрителей «Голоса страны. Перезагрузка» ждет встреча с вокалистами со всех уголков Украины и мира, которые удивят своим видением музыки, необычными тембрами и мощными голосами. В одиннадцатом сезоне шоу будут звучать любимые украинские песни и мировые хиты, которые уже вошли в музыкальную историю. Дата старта самого масштабного музыкального шоу Украины будет сообщена отдельно. Бэкстейдж «Голоса страны. Перезагрузка» можно будет смотреть на официальном YouTube-канале шоу. Новый выпуск будет выходить на канале еженедельно.

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Автор: УНИАН