Вручение премии Гильдии киноактеров США перенесли

Теперь церемония вручения статуэток SAG Awards 2021 пройдет за шесть недель до Оскара.

Вручение премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards) 2021 переносится на 14 марта из-за пандемии коронавируса.

27-й ежегодный конкурс наград индустрии кино и телевидения был первоначально назначен на 24 января 2021 года, передает Variety.

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Теперь он пройдет за шесть недель до Оскара.

Напомним, 15 июня Американская киноакадемия объявила, что 93-я премия Оскар будет отложена на два месяца - до 25 апреля 2021 года.

Таким образом, премия Гильдии киноактеров присоединилась к премиям Оскар, Золотой глобус и BAFTA Film Awards, которые ранее объявили новые даты и сроки подачи фильмов в связи с пандемией коронавируса.

Церемония SAG Awards 2020 состоялась в январе в зале Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе. Победителями премии стали актерский состав фильма "Паразиты" Пон Джун Хо, Хоакин Феникс за роль в "Джокере" и Рене Зеллвегер за роль в "Джуди".

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