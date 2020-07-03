Вручение премии Гильдии киноактеров США перенесли
Вручение премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards) 2021 переносится на 14 марта из-за пандемии коронавируса.
27-й ежегодный конкурс наград индустрии кино и телевидения был первоначально назначен на 24 января 2021 года, передает Variety.
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Теперь он пройдет за шесть недель до Оскара.
Напомним, 15 июня Американская киноакадемия объявила, что 93-я премия Оскар будет отложена на два месяца - до 25 апреля 2021 года.
Таким образом, премия Гильдии киноактеров присоединилась к премиям Оскар, Золотой глобус и BAFTA Film Awards, которые ранее объявили новые даты и сроки подачи фильмов в связи с пандемией коронавируса.
Церемония SAG Awards 2020 состоялась в январе в зале Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе. Победителями премии стали актерский состав фильма "Паразиты" Пон Джун Хо, Хоакин Феникс за роль в "Джокере" и Рене Зеллвегер за роль в "Джуди".
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