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Вручение премии Гильдии киноактеров США перенесли

12:50, 03 июля 2020
Кино и музыка
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Церемония SAG Awards 2020 состоялась в январе в зале Shrine Auditorium / REUTERS

27-й ежегодный конкурс наград индустрии кино и телевидения был первоначально назначен на 24 января 2021 года, передает Variety.

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Теперь он пройдет за шесть недель до Оскара.

Напомним, 15 июня Американская киноакадемия объявила, что 93-я премия Оскар будет отложена на два месяца - до 25 апреля 2021 года.

Таким образом, премия Гильдии киноактеров присоединилась к премиям Оскар, Золотой глобус и BAFTA Film Awards, которые ранее объявили новые даты и сроки подачи фильмов в связи с пандемией коронавируса.

Церемония SAG Awards 2020 состоялась в январе в зале Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе. Победителями премии стали актерский состав фильма "Паразиты" Пон Джун Хо, Хоакин Феникс за роль в "Джокере" и Рене Зеллвегер за роль в "Джуди".

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Теги: #США#киноакадемия#актеры