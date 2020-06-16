Церемония вручения премии BAFTA в 2021 году перенесена

Это мероприятие считается репетицией вручения премии «Оскар».

Церемония вручения кинематографических наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в следующем году перенесена на 11 апреля.

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Это мероприятие считается репетицией вручения премии «Оскар», которая также была перенесена и состоится 25 апреля 2021 года.

Церемония вручения премии BAFTA должна была состояться 14 февраля. Организаторы, сдвигая ее, сослались на влияние глобальной пандемии коронавируса. «Более подробная информация о церемонии будет объявлена позже в этом году», - говорится в заявлении, передает Variety.

Как сообщал УНИАН.Lite, ранее BAFTA отложила вручение своих телевизионных премий. Оно должно было пройти в мае, но было перенесено на 31 июля.

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