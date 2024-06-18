Его срочно отвезли в больницу.

Британский актер театра и кино Иэн Маккеллен, который известен по роли Гэндальфа в фильме "Властелин колец", попал в больницу. Об этом пишет издание Sky News .

Оказалось, что 85-летний мужчина упал со сцены во время спектакля в Лондоне. Причиной этого инцидента стал тяжелый костюм с большим накладным животом, который нужен был ему для роли Фальстафа. Актер не смог удержать равновесие, оступился и упал в зрительный зал.

"Я сидел в партере. Была сцена драки и Иэн сошел со ступеньки, которая была на сцене, потерял равновесие и упал. У него все еще был включен микрофон, и было слышно, как он кричал о помощи, когда несколько рабочих вышли на сцену, а потом нас попросили уйти", - рассказал один из зрителей.

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Иэна вынесли на носилках, а спектакль пришлось завершить. Однако позже представители театра сообщили, что Маккеллен в хорошем настроении. Однако больше информации о его состоянии здоровья пока неизвестно.

Что известно об актере Иэне Маккеллене

Иэн Маккеллен является обладателем многих престижных премий. За свой актерский талант он получил семь британских театральных премий Лоренса Оливье, премии "Золотой глобус" и "Тони". Также Маккеллен был дважды номинирован на кинопремию "Оскар", а в 1991 году получил награду за заслуги в сфере театрального искусства.

Самыми известными его киноработами являются "Властелин колец", "Хоббит", "Люди Икс" и "Мистер Холмс".

Напомним, ранее певица Светлана Лобода получила травму во время съемок клипа.

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