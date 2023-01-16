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Марина Григоренко
Кадр из фильма "Одним прекрасным утром" / фото Arthouse Traffic

Нетипичная Леа Сейду в трогательной мелодраме "Одним прекрасным утром": обзор фильма

17:01, 16.01.2023
7 мин. 367

19 января в украинский прокат выходит французская мелодрама "Одним прекрасным утром", главную роль в которой исполнила звездная Леа Сейду. Каким вышел фильм, попавший в многочисленные топы по итогам 2022 года, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Одним прекрасным утром" (почти без спойлеров).

О чем фильм

В центре сюжета фильма "Одним прекрасным утром" (Un beau matin, Франция, Германия, 2022) – молодая женщина Сандра, которая проходит сквозь череду потрясений в жизни. Она живет в Париже и постоянно разрывается между работой переводчиком, заботой о маленькой дочери и уходом за больным отцом, состояние которого стремительно ухудшается. А вот на что-то для себя у нее совсем не хватает времени. С тех пор, как ее муж умер пять лет назад, она больше ни с кем не встречалась, да и вообще утверждает, что любовь для нее уже пройденный этап.

Аж вдруг в ее жизнь врывается давний знакомый, ученый Клеман. Их страстный роман стремительно развивается, помогая Сандре немного отвлечься на фоне всех проблем, свалившихся на ее голову. Однако, как и полагается во французском кино – не все так просто, ведь ее новый возлюбленный еще имеет жену и сына. Рано или поздно всем придется сделать судьбоносный выбор.

Интересные факты о фильме

Главную роль в фильме исполнила французская актриса Леа Сейду известная по лентам "Спектр" и "Не время умирать" о Джеймсе Бонде, а также фильмами Уэса Андерсона "Отель Гранд Будапешт" и "Французский вестник". Причем роль была написана специально для Сейду.

"В последние годы Леа Сейду широко считалась объектом желания. Она воплощает сексуальную привлекательность и нетрадиционный гламур. Мы часто видели ее чрезвычайно наряженной в фильмах, очень стильной. Здесь она намного проще. Я хотела лишить ее атрибутов обольстительности", – пояснила режиссер Мия Хансен-Леве, которая до этого сняла такие фильмы как "Будущее" с Изабель Юппер и "Остров Бергмана" с Тимом Ротом и Вики Крипс.

Кадр из фильма "Одним прекрасным утром" / фото Arthouse Traffic

И, стоит отметить, режиссеру очень хорошо удалось представить актрису в новом амплуа, ведь за свою актерскую работу в "Одним прекрасным утром" Леа Сейду была номинирована на премию Европейской киноакадемии.

По словам режиссера, фильм получился очень личным. Благодаря этой работе она отрефлексировала собственные переживания, связанные с дегенеративным заболеванием у ее отца.

"Это очень личный фильм. В этой истории есть вещи, вдохновленные моей жизнью. Я знаю о болезни – мой отец страдал дегенеративной болезнью... В этом фильме я хотела проработать то, что случалось со мной несколько раз – когда ты сталкиваешься с возможностью влюбиться, несмотря на грусть и отдаление от боли", – пояснила она.

Кадр из фильма "Одним прекрасным утром" / фото Arthouse Traffic

Лента снята на пленку, как и большинство предыдущих работ режиссера. "Пленка позволила мне привнести в больницы и дома престарелых дополнительную душу, поэзию, которую иначе было бы трудно заметить", – убеждена она.

Кто в главных ролях

Кроме самой Сейду в фильме задействованы и другие звезды французского кинематографа. Так, Паскаль Греггори ("Дизнь в розовом цвете", "Жанна Д'арк") прекрасно сыграл отца главной героини, который постепенно теряет связь с реальность.

Тем временем, давний любимец Франсуа Озона Мельвиль Пупо ("Время прощания", "Золотая молодежь", "По воле божьей") воплотил образ романтического интереса Сандры – одновременно страстного любовника и ученого-мечтателя, который хочет отношений в формате "не только секс", впрочем, при этом сомневается, готов ли он бросить жену, к которой уже давно угасли чувства, ради чего-то настоящего.

Кадр из фильма "Одним прекрасным утром" / фото Arthouse Traffic

Также важная роль досталась Николь Гарсии ("Люпен", "Иллюзия любви") – матери Сандры Франсузы, которая уже более 20 лет разведена с ее отцом, однако до сих пор о нем заботится.

Реакция на фильм

Мировая премьера фильма "Одним прекрасным утром" состоялась на Двухнедельнике режиссеров Каннского кинофестиваля 2022 года, где картина получила премию Label Europa Cinemas – награду Ассоциации европейских кинотеатров. В Украине фильм впервые показали на Киевской неделе критики осенью 2022 года.

На данный момент рейтинг фильма на IMDb составляет 7 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 88% одобрения от критиков и 100% от широкой аудитории, а на Metacritic – 86 баллов от киноэкспертов, что соответствует характеристике "всеобщее признание", с пометкой must see.

В конце 2022 года лента "Одним прекрасным утром" вошла в топы лучших фильмов года таких известных зарубежных изданий, как Los Angeles Times, Hollywood Reporter и Vanity Fair. Издание The Telegraph назвало игру Леи Сейду "замечательной", IndieWire описало фильм как "легкий, но глубоко трогательный", а The Wrap как "глубокий и захватывающий портрет потерянной, обретенной и неизменной любви".

Наш вердикт

Фильм "Одним прекрасным утром" однозначно "зайдет" фанатам французского кино и Леи Сейду в частности. Впрочем, и те, кто более прохладно относятся к кино из Франции, не будут разочарованы (ведь знаем, что иногда кино производства этой страны бывает довольно специфическим и не всем нравится).

Лента оказалась по-французски стильной и красивой, с великолепными картинкой, музыкой и актерской игрой. Поэтому эстетическое удовольствие вы точно получите.

Кадр из фильма "Одним прекрасным утром" / фото Arthouse Traffic

При этом фильм является удачным сочетанием классической романтической истории и осмысления более серьезной тематики. С одной стороны, зритель видит довольно банальную, но красивую историю любви. С другой стороны – проходит через один из самых больших страхов для многих людей: а что будет, если человек заболеет болезнью, которая со временем превратит его в овощ?

Собственно, эти размышления не отпускают и главную героиню фильма, которая видит, как ее отец постепенно теряет связь с реальностью, и она очень боится, что унаследует эту болезнь. От того, сможет ли она себя собрать в кучу, зависит и ее решение, продолжить ли дальше угнетать себя, или лучшпе все же счастливо жить "в моменте".

Таким образом, фильм не является классической притарной французской лентой о любви, где между любовникам все не так просто и много драмы. Однако параллельно, поднимая страшную тему, он при этом не является слишком тяжелым, как, например, "Любовь" Михаэля Ханеке или "Отец" Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом. Да, "Одним прекрасным утром" – это все еще фильм не для развлечения, тут есть над чем подумать, но все же после его просмотра вы вряд ли скатитесь в депрессию.

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

***

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Марина Григоренко

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