"Панда Кунг-Фу 4", "Вкус свободы", "Цензорка" и "Дева и дракон": главные кинопремьеры недели

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

На этой неделе в кинотеатрах состоятся премьеры семейного анимационного фильма "Панда Кунг-Фу 4", украинской романтической комедии "Вкус свободы" с Ирмой Витовской, словацко-чешско-украинской социальной драмы "Цензорка" и французской романтической комедии "Жениться снова".

Между тем, онлайн выйдут приключенческий фэнтези "Дева и дракон" с Милли Бобби Браун, комедия "Рики Станицки" с Джоном Синой и Заком Эфроном, а также документальный фильм "Убить тигра", который является конкурентом украинского фильма "20 дней в Мариуполе" в борьбе за "Оскар-2024".

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Панда Кунг-Фу 4

Kung Fu Panda 4 (США, 2024, комедия/семейный/анимация)

Хитовая анимационная франшиза от DreamWorks Animation возвращается. По сюжету нового фильма, одержав три победы над злодеями мирового уровня благодаря непревзойденной отваге и безумным навыкам боевых искусств, легендарному воину По наконец светит отдых. Но не все так просто.

В оригинальной версии к озвучиванию панды По вернулся Джек Блэк, а Дастин Хоффман снова дал свой голос наставнику главного героя – мастеру Шифу.

Среди новых голосов в касте – Аквафина ("Шан-Чи и Легенда десяти колец", "Рэнфилд"), которая озвучила лисицу Чжэнь, новую сообщницу главного героя, и Виола Дэвис ("Вдовы", "Отряд самоубийц", "Эйр"), которой досталась роль злодейки Хамелеона. Также к озвучиванию персонажей фильма присоединились Иен Макшейн (сериал "Американские боги", франшиза "Джон Уик"), Джонатан Ке Кван ("Все везде и сразу", "Индиана Джонс и Храм Судьбы", сериал "Локи") и Брайан Крэнстон (сериал "Во все тяжкие", фильмы "Драйв", "Арго").

Режиссером фильма выступил известный американский мультипликатор Майк Митчелл, который ранее снял такие анимационные ленты, как "Тролли", "Шрек навсегда", "Элвин и бурундуки 3" и "Lego Фильм 2".

Мировая премьера мультфильма состоялась 3 марта в Лос-Анджелесе.

Вкус свободы

Смак свободи (Украина, 2023, комедия/драма/семейный)

В центре сюжета фильма – молодая девушка-повар Варя, которая теряет работу в придорожном кафе, потому что ее высокая кухня никому там не нужна. Милая, энергичная, остроумная – она сбегает как можно дальше от дома в поиске самореализации. Но неожиданная находка – книга забытой легенды украинской кухни Ольги Франко – меняет ее жизнь навсегда.

Главные роли в фильме исполнили Ирина Кудашова ("Другой Франко") и Ирма Витовская ("Леся + Рома", "Брама", "Мои мысли тихие", "Коза Ностра. Мама едет"). Также в фильме сыграли певица Джамала ("Поводырь"), Римма Зюбина ("Я работаю на кладбище", "Памфир"), Константин Темляк ("Киборги", "БожеВільні"), Павел Ли ("Мирный-21", "Тени незабытых предков"), Дмитрий Суржиков ("Хайтарма", "Сумасшедшие соседи") и Томаш Собчак ("Круты 1918", "Щедрик").

Режиссером выступил Александр Березань, который до этого снял фильмы "Казаки. Абсолютно лживая история", "Давай танцуй!" и "Благородные бродяги".

Цензорка

Cenzorka (Чехия, Словакия, Украина, 2021, драма)

Главная героиня фильма – молодая мама Леся, которая родила первенца в специальной тюрьме. Это мир, населенный только женщинами: медсестрами, заключенными и надзирательницами. Лесю беспокоит лишь одно: позволят ли ей сохранить опеку над ребенком. За ее жизнью наблюдает сотрудница тюрьмы – одинокая цензор Елена, которой все сложнее оставаться в стороне. Фильм опирается на материал из реальных историй заключенных женщин, которые живут в Одесской исправительной колонии № 74 – одной из двух украинских тюрем, где отбывают наказание беременные и женщины с новорожденными детьми.

В ленте сыграли женщины с реальным опытом заключения и работницы колонии. Главную роль исполнила профессиональная актриса Марина Климова ("Плохие дороги"), а в одном из эпизодов можно увидеть Вячеслава Довженко ("Киборги", "Участковый с ДВРЗ"). Образ цензора воплотила настоящая сотрудница пенитенциарной службы Ирина Кирьязева.

"Цензорка" является дебютной полнометражной игровой картиной словацкого режиссера и сценариста Петера Керекеша. Сценарий он написал вместе с Иваном Остроховским, который также известен как сорежиссер фильма "Фотофобия" совместного производства Словакии, Чехии и Украины – призера Венецианского международного кинофестиваля и кандидата на "Оскар-2024" от Словакии.

Премьера фильма состоялась еще в 2021 году на Венецианском кинофестивале в секции "Горизонты", где он получил приз за лучший сценарий. После этого картина получила еще ряд престижных номинаций и наград. В частности, "Цензорка" была выдвинута на премию "Оскар-2022" от Словакии.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 80% одобрения от критиков.

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Жениться снова

Nouveau départ (Франция, 2023, комедия/романтика)

В центре сюжета фильма – супруги, которые после 30 лет вместе, кажется, потеряли огонек в отношениях. Пока жена волнуется из-за приближающейся менопаузы, муж решает, что у нее появился любовник – ее молодой босс. Мужчина решает, что пришло время развестись и начать жизнь с чистого листа. И для начала – зарегистрироваться в приложении для знакомств. Впрочем, и жена не намерена скучать.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,9 из 10 баллов.

Рики Станицки

Ricky Stanicky (США, 2024, комедия)

Рики Станицки – это имя воображаемого персонажа, придуманного тремя давними друзьями, на которого они сваливают все свои промахи в течение последних двух десятилетий. Впрочем, когда их родные начинают что-то подозревать и требуют встречи со Станицки, мужчины решают нанять малоизвестного актера, чтобы воплотить персонажа в жизнь. Однако, конечно, очень быстро все идет не по плану.

Роль Рики исполнил Джон Сина ("Миротворец", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Форсаж 9", "Бамблби"). Также в фильме сыграли Зак Эфрон ("Папе снова 17", "Хороший, плохой, злой", "Железный коготь"), Джермейн Фаулер ("Поездка в Америку 2", "Иуда и черный мессия") и стендап-комик Эндрю Сантино ("Время для себя", сериал "Ссора").

Режиссером фильма выступил Питер Фаррелли, который ранее снял хитовые комедии "Тупой и еще тупее", "Кое-что о Мэри" и "Девушка моих кошмаров". Кроме того, в 2018 году он снял довольно нетипичный для себя фильм – биографическую драму "Зеленая книга" с Вигго Мортенсеном и Махершалой Али, которая принесла ему сразу два "Оскара", за лучшие фильм и оригинальный сценарий.

Для широкой аудитории фильм станет доступен на Prime Video с 7 марта 2024 года.

Дева и дракон

Damsel (США, 2024, фэнтези/приключения/экшн)

В центре сюжета фильма – юная принцесса Элоди, которая покорно принимает свою судьбу и соглашается выйти замуж за прекрасного принца. Впрочем, очень скоро она обнаруживает, что все это было ловушкой: королевская семья выбрала ее как жертву для погашения древнего долга. Девушку бросают в пещеру с огнедышащим драконом, и чтобы выжить, она полагается только на свою смекалку и волю.

Главную роль в фильме исполнила звезда "Очень странных дел" и "Энолы Холмс" Милли Бобби Браун. Также в нем задействованы Ник Робинсон ("С любовью, Саймон", "Пятая волна", "Мир Юрского периода"), Анджела Бассетт ("Черная пантера", сериал "Американская история ужасов"), Робин Райт ("Чудо-женщина", сериал "Карточный домик"), Рэй Уинстон ("Сексуальная тварь", "Черная вдова") и другие.

Режиссером фильма выступил испанец Хуан Карлос Фреснадильо, который до этого снял фильмы "Интакто", "28 недель спустя" и "Злоумышленники".

Для широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix с 8 марта 2024 года.

Убить тигра

To Kill a Tiger (Канада, 2022, документальное/социальное)

Фильм затрагивает очень болезненную тему для сельского населения Индии. Фермер Ранджит ведет борьбу всей своей жизни, требуя справедливости для своей 13-летней дочери, которая стала жертвой жестокого сексуального насилия со стороны группы мужчин. Его решение поддержать дочь является практически неслыханным для общества, где принято не только замалчивать, но и терпеть такие преступления, а его путешествие становится беспрецедентным.

Сняла фильм канадский режиссер индийского происхождения Ниша Пахуджа, для которой это уже не первая работа, посвященная правам женщин в Индии. Так, ее документальная лента "Мир перед ней" 2012 года рассказывала о воспитании индийских девочек из двух миров – для участия в конкурсе красоты "Мисс Индия" и членства в ультраправой индуистской националистической организации Дурга Вахини.

Картина является одним из пяти претендентов на "Оскар-2024" в категории "Лучший документальный фильм" – за победу там будет бороться и украинская военная документалка Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе".

Премьера ленты состоялась еще осенью 2022 года на международном кинофестивале в Торонто, где он победил в категории "Лучший канадский фильм". С тех пор он получил около 20 престижных наград и номинаций.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 100% одобрения от критиков и 93% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 88 баллов из 100, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Для широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix с 8 марта 2024 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, и самые интересные сериалы марта 2024 года – на этой неделе на Netflix выйдут итальянская эротическая биографическая драма "Суперсекс", немецкий научно-фантастический триллер "Сигнал" и криминальная комедия "Джентльмены" от Гая Ричи, являющаяся сериальным спин-оффом его же одноименного фильма.

Марина Григоренко