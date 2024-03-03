Фильм выдвигался от Словакии на "Оскар".

7 марта 2024 года, ко Дню защиты прав женщин, в украинский прокат выходит фильм "Цензорка" (Cenzorka) словацкого режиссера Петера Керекеша, созданный при участии Украины.

Лента рассказывает о молодой маме Лесе, которая родила первенца в специальной тюрьме. Это мир, населенный только женщинами: медсестрами, заключенными и надзирательницами. Лесю беспокоит лишь одно: позволят ли ей сохранить опеку над ребенком. За ее жизнью наблюдает сотрудница тюрьмы – одинокая цензор Елена, которой все сложнее остаться в стороне.

К выходу ленты в прокат УНИАН вместе с компанией "Артхаус Трафик" собрали пять интересных фактов о фильме и рассказали, почему его стоит посмотреть в кинотеатрах.

Мировая премьера

Премьера фильма состоялась еще в 2021 году на Венецианском кинофестивале в секции "Горизонты", где он получил приз за лучший сценарий. В иностранной локализации фильм называется "107 Mothers", поскольку режиссер Петер Керекеш сначала планировал фильм как документальный и взял для него 107 интервью у женщин, которые находились в специальных тюрьмах для матерей. На основе документального материала вместе с режиссером и сценаристом Иваном Остраховским они написали художественный сценарий, передающий чувственную сторону жизни женщин.

Фестивальная история

После мировой премьеры успешная фестивальная история ленты продолжилась: она получила награду "Серебряный Хьюго" за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Чикаго, награду арабских критиков за европейский фильм на Каирском международном кинофестивале, а также Гран-при Международного кинофестиваля Les Arcs во Франции. На родине авторов фильм победил в четырех номинациях национальной кинопремии "Солнце в сетке" (Slnko v sieti): за лучшие игровой фильм, режиссуру, сценарий и главную женскую роль – последней наградой отметили украинку Ирину Кирьязеву, которая не является профессиональной актрисой, а до сих пор работает в одесской тюрьме.

Кроме этого картина получила номинацию на премию Европейской киноакадемии в категории European Discovery 2022 – Prix FIPRESCI, которой награждают дебютные ленты. Также фильм был выдвинут на 94-ю премию Американской киноакадемии "Оскар" от Словакии.

Украинская премьера фильма состоялась в 2022 году в программе 6-й Киевской недели критики. Также ленту показывали на Одесском международном кинофестивале 2023 года.

Команда

Соавтор сценария – Иван Остроховский – режиссер документального фильма "Фотофобия" совместного производства Словакии, Чехии и Украины – призера Венецианского международного кинофестиваля и заявки на "Оскар-2024" от Словакии.

В продюсерскую команду вошли Филип Ремунда и Вит Клушак ("В лучах солнца"), Иржи Конечны ("Неудачный трах, или Безумное порно"), Денис Иванов ("Носорог", "Донбасс"), Иванна Куринцова ("Раскрашенная птица"), Петер Керекеш и Иван Остроховский.

Петер Керекеш – словацкий режиссер. Его фильм "Пурпурные террористы" в 2013 году получил приз ФЕДЕОРА в Карловых Варах и приз жюри Tagesspiegel на Берлинале как лучший фильм и за лучшую режиссуру.

Единственная профессиональная актриса

Роли в фильме исполняли женщины, которые работают или находятся в тюрьме. Но кроме женщин, которые находятся в системе, в фильме сыграла и профессиональная актриса – Марина Климова, которую зрители могут узнать по роли в "Плохих дорогах".

Оценки и рецензии

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 80% одобрения от критиков.

Профильные издания сразу после мировой премьеры определили фильм как "поразительное исследование женской тюрьмы, которое имеет исключительное влияние" (Vatiety) и подчеркнули, что "режиссер находит юмор и нежность в худшей ситуации"(Cineuropa).

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