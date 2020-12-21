Netflix сняла о 2020-м комедию / Скриншот с видео
Стриминговая платформа Netflix показала трейлер комедии «2020, тебе конец!» (Death to 2020), которая будет выполнена в формате псевдодокументального кино.
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Над новым шоу работали создатели фантастического сериала «Черное зеркало». В новом фильме актеры (в частности Сэмюэл Л. Джексон и Хью Грант) исполнят роли экспертов, политиков и обычных граждан, комментирующих реальные события этого года.
Премьера проекта состоится уже 27 декабря.
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