Премьера фильма запланирована на 22 апреля.

Появился первый трейлер драмы о путешествии на Марс «Дальний космос» стримингового сервиса Netflix.

Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.

Премьера фильма запланирована на 22 апреля.

«Дальний космос»: трейлер

Фильм Netflix «Дальний космос»: что известно

Это научно-фантастический триллер.

Режиссером выступил Джо Пенн («Затерянные во льдах»).

Главные роли исполнили звезда «Сумерек» Анна Кендрик, Тони Коллетт («Достать ножи», «Шестое чувство»), Дэниел Дэ Ким («Хеллбой», «Дивергент») и Шамир Андерсон («Город лжи», «Любовь на троих»).

Сюжет. Экипаж космического корабля сталкивается с внештатной ситуацией во время полета на Марс.

Инженер Майкл случайно оказывается на космическом корабле, который летит на Марс. Инженеру придётся в короткие сроки стать настоящим космонавтом. Но есть проблема: экспедиция будет длиться два года, а запас кислорода рассчитан только на трёх членов экипажа.

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Автор: Катерина Шварц