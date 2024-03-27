Он призвал изменить устаревшие правила.

После объявления номинантов на кинопремию "Золота дзиґа-2024" украинский режиссер Алан Бадоев выразил свое возмущение.

Оказалось, что мужчина и его команда подавали заявку на участие документального фильма о войне "Довга доба" в премии, однако Украинская киноакадемия ее отклонила. Причиной, как отмечает Бадоев, стал некоммерческий прокат и отсутствие фильма на международных фестивалях.

"Отсутствует лента "Довга доба", где были привлечены документальные материалы, которые собственноручно сняли 12 000 украинцев. Я хочу спросить как совет фестиваля "Золота дзиґа", так и просто наших культурных деятелей: один и тот же год у нас всех за окном? Потому что мне кажется, что я живу третий год в стране, где идет полномасштабная война, где люди максимально поощряют общество к благотворительности, к определению важности социальной миссии, направляя все процессы на помощь нашим защитникам", - написал эмоционально мужчина в Instagram.

Видео дня

А потом подчеркнул, что стоит менять свои взгляды организаторам премии, ведь сейчас вокруг все адаптируется к новым реалиям.

"Я предлагаю оргкомитету "Золотой Дзиґи" рассмотреть до следующего года вопрос о расширении возможностей будущим номинантам. Почему? Потому что в следующем году еще больше проектов выйдут на большие экраны не за деньгами, а за донатами... И среди них могут быть очень удачные картины наших украинских режиссеров", - отметил он.

Реакция украинцев на скандал

Украинцы начали активно поддерживать режиссера и писать, что Алан прав. Также продюсер Оли Поляковой - Михаил Ясинский - не смог молчать и этот скандал охарактеризовал так:

"За последние 20 лет Бадоев создал целую индустрию. Алан - Человек Результат. Такие люди, как он не стоят в очереди за государственными деньгами на фильмы, которые никто не увидит. Они не комментируют комментаторов. У них нет на это времени. Бадоев говорит, что время определило необходимость изменений правил в регламенте премии, а премия говорит, что правила превыше всего. Что важнее? Правила или результат? Я хорошо знаю Алана. Ему не нужна премия. Ему нужен результат. Для него - это донести истории героев его фильма до всего мира".

Напомним, ранее в Киеве состоялась презентация фильма "Довга доба", во время работы над которым было обработано 200 часов видеоматериалов.

Вас также могут заинтересовать новости: