Ожидаемая дата премьеры в украинских кинотеатрах - 18 февраля.

Вышел официальный украиноязычный трейлер комедийного триллера "Аферистка" с номинанткой на премию "Оскар" Розамунд Пайк ("Исчезнувшая", "Путешествие Гектора в поисках счастья", "Гордость и предубеждение", "Умри, но не сейчас") и обладателем премии "Золотой глобус" Питером Дінклейджем ("Игра престолов", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Мстители: Война бесконечности", "Люди Икс: Дни минувшего будущего") в главных ролях.

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Как сообщает Вольга Украина, ожидаемая дата премьеры в украинских кинотеатрах - 18 февраля.

В центре сюжета - успешный юрист Марла Грейсон (Розамунд Пайк), которая мастерски использует людей, прикрываясь заботой о них. Она привыкла безнаказанно обдирать своих богатых клиентов за счет редкого обаяния и немалой доли цинизма. Но ее новая подопечная - не такая простая, как кажется, и сладкая жизнь главной героини вскоре превратится в игру на выживание...

Также в фильме сыграли: Эйса Гонсалес ("На драйве", "Бладшот", "Форсаж: Хоббс и Шоу"), Дайан Вист ("Наркокурьер", "Эдвард Руки-ножницы", "Ханна и ее сестры"), Крис Мессина ("Хищные пташки", "Арго", "Закон ночи").

Автором сценария и режиссером выступил Джей Блейксон ("5-я волна", "Исчезновение Элис Крид").

После громкого успеха на кинофестивале в Торонто, где фильм был впервые представлен мировой прессе, текущий рейтинг "Аферистки" на Rotten Tomatoes составляет 93% положительных рецензий. Критики также положительно оценили картину. К примеру, Variety назвал "Аферистку" тревожно изысканным триллером.

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Автор: Марина Григоренко