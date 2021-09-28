Сериал перезапустит телеканал The CW.

Телеканал The CW перезапустит фантастический сериал "Вавилон-5", обновленная версия которого вышла в 2021 году. Отметим, что этот сериал выпускался в период с 1993 по 1998 года.

По сюжету Джон Шеридан прибудет на космическую станцию "Вавилон". Затем развернется настоящая война между разными расами вселенной. Но что они будут делать для того, чтобы мир восторжествовал - смотрите в перезапуске.

Напомним, "Вавилон-5" - научно-фантастический телевизионный сериал, созданный и спродюсированный Джозефом Майклом Стражински. Сериал завоевал несколько премий, включая две "Хьюго" за лучшую драматическую постановку. Сериал, часто представляемый как образец качественной космической оперы, состоит из пяти телевизионных сезонов. Каждый сезон состоит из 22 эпизодов.

Музыку для сериала и связанных с ним фильмов написал бывший участник группы Tangerine Dream Кристофер Франке. Консультантом сериала выступил знаменитый писатель-фантаст Харлан Эллисон.

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Автор: Диана Могилевич