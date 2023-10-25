Премьера пятого сезона "Фарго" запланирована на 21 ноября 2023 года.

Телеканал FX Networks представил трейлер пятого сезона сериала-антологии в жанре криминальная драма "Фарго" (Fargo).

Уже известно, что действие пятого сезона будет разворачиваться в Миннесоте и Северной Дакоте в 2019 году. В центре сюжета фильма – типичная домохозяйка Среднего Запада Дороти "Дот" Лайон, которую настигает ее таинственное прошлое. Ее роль исполнила Джуно Темпл, которую наш зритель может знать по роли Кили Джонс в сериале "Тед Лассо".

Джон Хэмм (сериалы "Безумцы", "Благие знамения") сыграл роль шерифа Северной Дакоты Роя Тиллмана, который долго искал Дот, а Дженнифер Джейсон Ли ("Майами Блюз", "Одинокая белая женщина") досталась роль Лорейн Лайон – богатой, но строгой тещи Дот. Между тем, Джо Кири (сериал "Очень странные дела") сыграл Гатора Тиллмана – верного сына Роя.

Премьера пятого сезона "Фарго" запланирована на 21 ноября 2023 года. Сезон будет состоять из 10 эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а финал состоится 16 января 2024 года.

Что известно о сериале "Фарго"

Сериал "Фарго" снят по мотивам одноименной трагикомедии Джоэла и Итана Коэнов 1996 года. Каждый сезон рассказывает отдельную историю, однако в них есть определенные точки пересечения.

Премьера первого сезона "Фарго" состоялась в апреле 2014 года. Его события разворачивались в 2006 году, а главные роли сыграли Билли Боб Торнтон и Мартин Фриман.

Второй сезон, в котором снимались Патрик Уилсон, Джесси Племенс и Кирстен Данст, был выпущен в октябре 2015 года и охватывал события 1979 года.

Третий сезон Фарго с Юэном Макгрегором, сыгравшим две роли, и Мэри Элизабет Уинстед был выпущен в апреле 2017 года и перенес зрителя в 2010 год.

В четвертом сезоне 2020 года выпуска сыграли Крис Рок, Джейсон Шварцман и Бен Уишоу, а его события происходили в 1950 году.

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