Вышел трейлер четвертого сезона "Фарго" (видео)

Премьера нового сезона запланирована на 19 апреля текущего года.

Телеканал FX опубликовал трейлер четвертого сезона сериала «Фарго», действие которого разворачивается в Миссури в 1950-х годах.

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Роль главаря афроамериканской мафии исполнил комедийный актер Крис Рок.

Премьера нового сезона запланирована на 19 апреля текущего года.

Сериал «Фарго» снят по мотивам одноименной трагикомедии Джоэла и Итана Коэнов 1996 года. Премьера первого сезона состоялась в апреле 2014 года, главные роли в нем сыграли Билли Боб Торнтон и Мартин Фримен. Второй сезон, в котором снялись Патрик Уилсон и Кирстен Данст, вышел в октябре 2015-го. Третий сезон «Фарго» с Юэном Макгрегором, который сыграл две роли, вышел в апреле 2017 года.

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