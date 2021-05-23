В подборке УНИАН самые яркие выступления участников.

Финал конкурса песни "Евровидение" прошел с размахом. 26 стран-участниц показали номера, с которыми хотели привести свою страну к победе.

Все выступления были абсолютно разными. Кто-то из конкурсантов сделал ставку на яркое шоу, а кто-то решил минимизировать количество спецэффектов и "брать" голосом.

В подборке УНИАН самые яркие выступления с гранд-финала, которые вызовут у вас самые невероятные эмоции.

Элена Цагрину - "El Diablo"

26-летняя греческая певица, которая представляет Кипр, исполнила песню о девушке, мечтающей выйти из токсичных отношений. В современном мире это актуальная тема, и Элене удалось передать все эмоции.

Destiny - "Je Me Casse"

17-летняя мальтийская певица получила возможность выступить на Евровидение после победы в вокальном шоу "Голос". И не зря, ведь она зажгла на сцене и "раскачала" зрителей.

Stefania - "Last Dance"

Stefania для конкурса написала 5 песен, но компетентное жюри выбрало трек под названием "Last Dance". А больше драйва номеру добавило то, что девушка танцевала с балетом "в полете". Да-да, благодаря спецэффектам сложилось впечатление, что артисты прямо-таки ходят по воздуху.

Блас Канто - "Voy"

29-летний испанский артист начал свое выступление без музыкального сопровождения, а затем заиграла невероятная музыка, под которую он продемонстрировал всю мощь своего голоса. Отметим, что Блас занимается музыкой с четырех лет.

Blind Channel - "Dark Side"

Эта группа состоит из шести участников. Ребята называют свой стиль жесткой попсой. А вот песней, которую представляют на конкурсе, они хотят показать "средний палец" всему тому, что произошло в мире в 2020 году (пандемии коронавируса и бесконечным локдаунам, - УНИАН).

The Roop - "Discoteque"

Сейчас группа The Roop очень популярна, но еще несколько лет назад солист сомневался, стоит ли ему вообще заниматься музыкой. Но фанаты все же смогли его убедить выступать на большой сцене.

Go_A "Shum"

Украинская группа Go_A наделала шума в первом полуфинале конкурса. И сейчас они повторили свой успех с песней "Shum".

Måneskin "Zitti E Buoni"

Карьера группы Måneskin развивается очень быстро. Букмекеры были уверены, что именно эта группа станет победителем Евровидения 2021. К слову, на сцену в Роттердаме участники бэнда вышли с оголенными торсами.

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Автор: Диана Могилевич