Большинству зрителей актер известен по роли Фродо во "Властелине колец".

28 января 2022 года американскому актеру Элайдже Вуду, получившему широкую известности благодаря роли хоббита Фродо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", исполняется 41 год.

По этому случаю УНИАН решил вспомнить и другие интересные роли актера.

Элайджа Вуд начинал свою карьеру в кино с юных лет, дебютировав в восьмилетнем возрасте с эпизодической роли в фильме "Назад в будущее 2" в 1989 году. Дальше последовали роли в высокооценном критиками фильме "Авалон" и более прохладно принятом триллере "Добрый сынок", где он сыграл вместе с Маколеем Калкиным. Уже тогда критики отмечали особую глубину образов в исполнении юного актера.

Впрочем, прорывным в карьере актера стал молодежный фильм ужасов "Факультет" (1998) от режиссера Роберта Родригеса. Там он сыграл застенчивого юного фотогафа, который вместе с другими студентами колледжа вынужден спасаться от крохотных инопланетных существ, захватывающих человеческие тела.

После этого молодой актер стал более узнаваем, и в итоге получил роль хоббита Фродо Бэггинса – одного из ключевых персонажей трилогии "Властелин колец", выходившей с 2001 по 2003 годы. Собственно, по этой роли актера и помнят большинство зрителей, хотя, на самом деле, в его карьере было еще немало интересных работ.

В 2004 году Вуд сыграл одну из ролей второго плана в романтической драме с элементами фантастики от режиссера Мишелем Гондри "Вечное сияние чистого разума", где его партнерами по съемочной площадке стали Джим Керри и Кейт Уинслет.

Пожалуй, самым продуктивным в карьере актера стал 2005 год, когда он сыграл сразу в трех достойных внимания фильмах. Во-первых, это криминальная драма о футбольных болельщиках "Хулиганы", где Вуд предстал в весьма необычном образе.

Амплуа "плохого мальчика" Элайджа Вуд продолжил воплощать и в неонуарном триллере "Город грехов" от режиссерского трио Роберта Родригеса, Фрэнка Миллера и Квентина Тарантино. Здесь актеру досталась роль маньяка-каннибала.

Также в 2005 году Вуд сыграл главную роль в приключенческой трагикомедии "И все осветилось" – молодого еврея из США, который решает поехать в Украину, чтобы узнать историю своих предков. В поисках ему помогает весьма сомнительная компания Jewish Heritage Tours, состоящая из якобы слепого деда, который до сих пор очень хорошо водит машину, и его внука Алекса (его роль исполняет лидер интернациональной группы Gogol Bordello Евгений Гудзь, родом из Киева).

Также за последние 20 лет Элайджа Вуд активно снимался на телевидении и участвовал в озвучке анимационных фильмов. Среди самых известных его работ – сериал в жанре черная комедия "Уилфред" (2011-2014), где он сыграл закомплексованного парня, который после неудачной попытки самоубийства начинает видеть соседского пса Уилфреда как одетого в дешевый собачий костюм австралийского парня.

Еще один интересный проект с участием Вуда – комедийный фантастический сериал "Холистическое детективное агентство Дирка Джентли" (2016-2017), где он играет вынужденного напарника очень странного детектива. Вместе героим попадают в водоворот загадочных событий.

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