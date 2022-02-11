Миллионы поклонников восхищаются актерским талантом знаменитости.

Первая серьезная роль в кино у Дженнифер Энистон была в фильме "Она такая", где актриса показала, что она не боится быть на экране некрасивой. Дженнифер сыграла неуклюжую и нелюбимую жену дельца с Уолл-стрит.

Одной из самых запоминающихся ролей Энистон стала роль Рэйчел в сериале "Друзья".

По ходу сериала она постепенно трансформируется от избалованной неопытной "папиной дочки" в успешную бизнесвумен.

К слову, Энистон в 1995 году первая изо всего актерского состава "Друзей" стала сниматься в большом кино. Одновременно она шагнула на совершенно новую территорию - снялась в компьютерной игре "Режиссерское кресло Стивена Спилберга", а партнером Дженнифер Энистон был Квентин Тарантино.

В 2003 году Энистон засветилась в легкой и остроумной американской комедии "Брюс Всемогущий".

Актриса сыграла в фильма подругу Брюса Нолана, которой порядком надоели его безответственность, детские выходки и чудовищный пессимизм.

В 2006 году на экраны вышел фильм "Развод по-американски". Это картина о сложностях человеческих отношений, бытовых проблемах и недопонимании. Дженнифер Энистон сыграла роль Брук Мейерс, а ее супруга Гэри - Винс Во. Брук и Гэри решили разойтись, ни один из них не захотел первым покидать совместную жилплощадь. Фильм очень поучительный, особенно для новоиспеченных пар.

В 2008 году Энистон исполнила главную роль в романтической комедии "Обещать − не значит жениться". Согласно сюжету, героине Энистон Бет надоело бесконечно ждать, пока ее возлюбленный наконец сделает ей предложение. Картина помогает увидеть свои проблемы в несколько ином свете, переосмыслить многие вещи и чуточку лучше понять противоположный пол.

В фильме 2010 года "Больше, чем друг" Дженнифер играет героиню, которая разочаровалась в любви и в итоге решает завести ребенка, прибегнув к искусственному оплодотворению.

Еще одна любопытная роль на счету сегодняшней именинницы - докторша в фильме "Несносные боссы". Три друга за кружкой пива постоянно жалуются друг другу на свою работу и начальство. Друзья осознают, что не будут счастливы, пока на работе их унижают. Уйти они не могут, значит, монстров надо остановить. После изрядной порции алкоголя они решают убить тех, кто портит им жизнь. Дженнифер досталась роль одного из "несносных боссов".

В 2013 году зрители увидели комедию "Мы – Миллеры". Специфический сценарий, остроумный юмор и непредсказуемость - это то, благодаря чему зрителям было интересно следить за сюжетом, а предсказать, чем закончится фильм, практически невозможно. Дженнифер Энистон не только блестяще сыграла свою партию, но и еще раз доказала всем, что обладает прекрасным телом, ведь ей досталась роль стриптизерши.

Напомним, недавно американская актриса, наиболее известная как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC "Друзья", Дженнифер Энистон появилась на обложке модного глянца InStyle.

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