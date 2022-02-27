Дженнифер Энистон / REUTERS
Голливудская актриса Дженнифер Энистон присоединилась к сбору средств для помощи украинским беженцам.
Так, в Instagram Энистон опубликовала в сторис фото с украинской матерью и ребенком, которые садятся в поезд.
Звезда сообщила, что присоединилась к сбору средств для помощи украинским беженцам, спасающимся от войны после российского вторжения.
"Спасибо… и сделано", - написала Энистон, сообщив, что перечислила деньги для украинских беженцев.
Отметим, что на страницу Энистон в Instagram подписано 39,9 млн пользователей.