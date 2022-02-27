Голливудская актриса так же присоединилась к сбору средств для украинских беженцев.

Голливудская актриса Дженнифер Энистон присоединилась к сбору средств для помощи украинским беженцам.

Так, в Instagram Энистон опубликовала в сторис фото с украинской матерью и ребенком, которые садятся в поезд.

Звезда сообщила, что присоединилась к сбору средств для помощи украинским беженцам, спасающимся от войны после российского вторжения.

"Спасибо… и сделано", - написала Энистон, сообщив, что перечислила деньги для украинских беженцев.

Отметим, что на страницу Энистон в Instagram подписано 39,9 млн пользователей.

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