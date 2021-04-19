Специальный эпизод шоу уже отсняли, он выйдет на HBO Max в этом году.

В специальном эпизоде сериала «Друзья» снялся популярный исполнитель Джастин Бибер.

Читайте такжеРаскрыты подробности спецвыпуска сериала "Друзья"Об этом сообщает Sun.

Отмечается, что Бибер является давним поклонником сериала. А появится он в кадре в костюме Спудника - космического картофельного клубня, которым нарядился Росс Геллер на Хеллоуин в шестом эпизоде восьмого сезона.

Сериал Друзья: что известно о шоу и специальном эпизоде

«Друзья» - американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Ситком выходил в эфир в 1994-2004 годах и был признан одним из лучших в истории американского телевидения.

Специальный эпизод уже отсняли, он выйдет на HBO Max в этом году.

Сообщалось, что исполнители главных ролей - Дженнифер Энистон, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер, Кортни Кокс и Лиза Кудроу - получили по 2,5 миллиона долларов за участие в съемках.

Сценария в долгожданной серии не будет - только импровизация и много юмора.

Актер Дэвид Швиммер предупредил, что зрителям не стоит ждать старых добрых Монику, Рэйчел, Фиби, Джо, Чендлера и Росса - актеры будут самими собой.

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Автор: Катерина Шварц