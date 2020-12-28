На днях телеканал «1+1» запустил промо-кампанию, где тренеры сезона предстают в ярких и провокационных образах.
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Так, DOROFEEVA бензопилой пополам распылила двойное кресло, в котором сидела вместе с Позитивом в «Голосе.Дети». Новость о тренерстве в «Голосе страны» застала Олега Винника в душе. В ролике курьер доставил красное кресло певцу прямо под дверь дома. Тина Кароль в роскошной сиреневой шубе нашла красное кресло в собственном гараже, а MONATIK оборудовал специальное место в машине, чтобы кресло всегда было рядом с ним.
Известно, что новый сезон музыкального проекта, который выйдет под названием "Перезагрузка", порадует зрителей большим количеством новшеств и обновлений. Так, новым ведущим бэкстейджа стал известный шоумен и радиоведущий Слава Демин, который будет показывать самые интересные моменты закулисья, задавать острые вопросы тренерам, участникам и команде проекта. Все выпуски бэкстейджа можно будет посмотреть на YouTube-канале «Голоса страны».
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