Совсем скоро на телеканале «1+1» состоится премьера 11 сезона масштабного музыкального шоу «Голоса страны», где главные суперзвезды Украины Олег Винник, MONATIK, Тина Кароль и DOROFEEVA будут искать самые яркие и интересные голоса.

На днях телеканал «1+1» запустил промо-кампанию, где тренеры сезона предстают в ярких и провокационных образах.

Читайте также"Холостяк-11": кто стал новым героем шоу (фото)

Так, DOROFEEVA бензопилой пополам распылила двойное кресло, в котором сидела вместе с Позитивом в «Голосе.Дети». Новость о тренерстве в «Голосе страны» застала Олега Винника в душе. В ролике курьер доставил красное кресло певцу прямо под дверь дома. Тина Кароль в роскошной сиреневой шубе нашла красное кресло в собственном гараже, а MONATIK оборудовал специальное место в машине, чтобы кресло всегда было рядом с ним.

Известно, что новый сезон музыкального проекта, который выйдет под названием "Перезагрузка", порадует зрителей большим количеством новшеств и обновлений. Так, новым ведущим бэкстейджа стал известный шоумен и радиоведущий Слава Демин, который будет показывать самые интересные моменты закулисья, задавать острые вопросы тренерам, участникам и команде проекта. Все выпуски бэкстейджа можно будет посмотреть на YouTube-канале «Голоса страны».

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН