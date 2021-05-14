До этого исполнитель почти год не мог выступать из-за пандемии.

Французский диджей показал яркое выступление в швейцарских Альпах.

Читайте такжеALYOSHA выпустила клип на песню "Лебеди"Об этом говорится в сюжете ТСН.

30-летний исполнитель сыграл на высоте трех километров.

«Ради этого на одной из вершин установили специальную платформу. Записать выступление сразу не удалось – испортилась погода», – говорится в сюжете.

Но, несмотря на все сложности, диджей остался доволен своей работой, ведь до этого почти год не мог выступать из-за пандемии.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц