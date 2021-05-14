Французский диджей показал яркое видео выступления в швейцарских Альпах
Французский диджей показал яркое выступление в швейцарских Альпах.
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30-летний исполнитель сыграл на высоте трех километров.
«Ради этого на одной из вершин установили специальную платформу. Записать выступление сразу не удалось – испортилась погода», – говорится в сюжете.
Но, несмотря на все сложности, диджей остался доволен своей работой, ведь до этого почти год не мог выступать из-за пандемии.
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