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Дан Балан ворвался в тренды YouTube с украиноязычной песней и бьет рекорды просмотров (видео)

14:17, 19 мая 2020
Кино и музыка
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Дан Балан записал песню в дуэте с Оксаной Мухой / фото: пресс-служба

Тренер вокального шоу "Голос страны" Дан Балан представил клип на песню #всепробачати. Артист специально написал песню на украинском языке для дуэта с Оксаной Мухой, ее любовь к украинской культуре вдохновила звездного тренера к написанию первой песни на украинском языке. К слову, соавтором слов песни является редактор англоязычной версии УНИАН Евгений Матюшенко.

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Песня пришлась так по душе слушателям, что уже 4-й день держится в трендах YouTube, занимая 4-ю строчку. За такой короткий строк клип собрал более 10-ти миллионов просмотров, что является небывалым успехом для украиноязычной песни. 

Интересно, что музыкальный клип на песню #всепробачати стал первой режиссерской работой артиста. Работа над клипом переросла в своеобразный социальный проект, главная цель которого показать, как боль обид переходит в радость прощения. В течение двух месяцев команда артиста занималась поиском реальных историй людей, которые не виделись годами и скрывали обиды, не решаясь сделать первый шаг навстречу друг другу.

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Теги: #певец#Дан Балан