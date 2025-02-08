Награды получили представители кино и телевидения.

Вчера, 7 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась 30-я ежегодная церемония вручения премии Critics Choice Awards, которая присуждается Ассоциацией телекинокритиков за достижения в кинематографе. Об этом пишет The New York Times.

В этом году больше всего наград получили киноленты "Злая: Сказка о ведьме Запада", "Субстанция" и "Эмилия Перес". Они получили сразу по три статуэтки в разных номинациях.

А вот лучшим фильмом признали американскую комедийную драму "Анора". По сюжету молодая стриптизерша, которая живет на Брайтон-Бич, завязывает роман с сыном российского олигарха. Главные роли сыграли актеры Майки Мэдисон и Марк Эйдельштейн.

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Лучшим среди актеров стал Эдриен Броуди за роль в фильме "Бруталист". Деми Мур продолжила свой успех после "Золотого глобуса" и снова получила награду в категории "Лучшая актриса" за фильм "Субстанция".

В главных телевизионных категориях первенство получили сериалы "Сегун" и "Хитрости".

Полный перечень победителей Critics Choice Awards-2025:

Лучший фильм : "Анора"

: "Анора" Лучший актер : Эдриен Броуди "Бруталист"

: Эдриен Броуди "Бруталист" Лучшая актриса: Деми Мур "Субстанция"

Деми Мур "Субстанция" Лучший режиссер: Джон М. Чу "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Джон М. Чу "Злая: Сказка о ведьме Запада" Лучшая операторская работа: Джарин Блашке "Носферату"

Джарин Блашке "Носферату" Лучший монтаж: Марко Коста "Претенденты"

Марко Коста "Претенденты" Лучший актер второго плана: Киран Калкин "Настоящая боль"

Киран Калкин "Настоящая боль" Лучшая актриса второго плана: Зои Салдана "Эмилия Перес"

Зои Салдана "Эмилия Перес" Лучший молодой актер: Мэйси Стелла "Моя старая задница"

Мэйси Стелла "Моя старая задница" Лучший актерский ансамбль : "Конклав"

: "Конклав" Лучший оригинальный сценарий: Корали Фаржа "Субстанция"

Корали Фаржа "Субстанция" Лучший адаптивный сценарий: Питер Страуган "Конклав"

Питер Страуган "Конклав" Лучшая песня: "El Mal" Зои Салданf, Карла София Гаскон и Камилла

"El Mal" Зои Салданf, Карла София Гаскон и Камилла Лучший саундтрек: Trent Reznor, Atticus Ross - "Challengers"

Trent Reznor, Atticus Ross - "Challengers" Лучший анимационный фильм: "Дикий робот"

"Дикий робот" Лучший иностранный фильм: "Эмилия Перес"

"Эмилия Перес" Лучший иностранный сериал: "Игра в кальмара"

"Игра в кальмара" Лучшая комедия: "Настоящая боль" и "Дэдпул и Россомаха"

"Настоящая боль" и "Дэдпул и Россомаха" Лучший комедийный сериал: "Хитрости"

"Хитрости" Лучший драматический сериал: "Сёгун"

"Сёгун" Лучший мини-сериал: "Олененок"

"Олененок" Лучший актер драматического сериала: Хироюки Санада "Сёгун"

Хироюки Санада "Сёгун" Лучшая актриса драматического сериала: Кэти Бейтс "Мэтлок"

Кэти Бейтс "Мэтлок" Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Таданобу Асано "Сёгун"

Таданобу Асано "Сёгун" Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Моэка Хоси "Сёгун"

Моэка Хоси "Сёгун" Лучший актер комедийного сериала: Адам Броди "Никто этого не хочет"

Адам Броди "Никто этого не хочет" Лучшая актриса комедийного сериала: Джин Смарт "Хитрости"

Джин Смарт "Хитрости" Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Майкл Ури "Терапия"

Майкл Ури "Терапия" Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Ханна Айнбиндер "Хитрости"

Ханна Айнбиндер "Хитрости" Лучший актер в мини-сериале или тв-фильме: Колин Фаррелл "Пингвин"

Колин Фаррелл "Пингвин" Лучшая актриса в мини-сериале или тв-фильме: Кристин Милиоти "Пингвин"

Кристин Милиоти "Пингвин" Лучший актер второго плана в мини-сериале: Лиев Шрайбер "Идеальная пара"

Лиев Шрайбер "Идеальная пара" Лучшая актриса второго плана в мини-сериале: Джессика Ханнинг "Олененок".

Напомним, ранее были названы номинанты на премию "Оскар-2025".

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