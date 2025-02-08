Вчера, 7 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась 30-я ежегодная церемония вручения премии Critics Choice Awards, которая присуждается Ассоциацией телекинокритиков за достижения в кинематографе. Об этом пишет The New York Times.
В этом году больше всего наград получили киноленты "Злая: Сказка о ведьме Запада", "Субстанция" и "Эмилия Перес". Они получили сразу по три статуэтки в разных номинациях.
А вот лучшим фильмом признали американскую комедийную драму "Анора". По сюжету молодая стриптизерша, которая живет на Брайтон-Бич, завязывает роман с сыном российского олигарха. Главные роли сыграли актеры Майки Мэдисон и Марк Эйдельштейн.
Лучшим среди актеров стал Эдриен Броуди за роль в фильме "Бруталист". Деми Мур продолжила свой успех после "Золотого глобуса" и снова получила награду в категории "Лучшая актриса" за фильм "Субстанция".
В главных телевизионных категориях первенство получили сериалы "Сегун" и "Хитрости".
Полный перечень победителей Critics Choice Awards-2025:
- Лучший фильм: "Анора"
- Лучший актер: Эдриен Броуди "Бруталист"
- Лучшая актриса: Деми Мур "Субстанция"
- Лучший режиссер: Джон М. Чу "Злая: Сказка о ведьме Запада"
- Лучшая операторская работа: Джарин Блашке "Носферату"
- Лучший монтаж: Марко Коста "Претенденты"
- Лучший актер второго плана: Киран Калкин "Настоящая боль"
- Лучшая актриса второго плана: Зои Салдана "Эмилия Перес"
- Лучший молодой актер: Мэйси Стелла "Моя старая задница"
- Лучший актерский ансамбль: "Конклав"
- Лучший оригинальный сценарий: Корали Фаржа "Субстанция"
- Лучший адаптивный сценарий: Питер Страуган "Конклав"
- Лучшая песня: "El Mal" Зои Салданf, Карла София Гаскон и Камилла
- Лучший саундтрек: Trent Reznor, Atticus Ross - "Challengers"
- Лучший анимационный фильм: "Дикий робот"
- Лучший иностранный фильм: "Эмилия Перес"
- Лучший иностранный сериал: "Игра в кальмара"
- Лучшая комедия: "Настоящая боль" и "Дэдпул и Россомаха"
- Лучший комедийный сериал: "Хитрости"
- Лучший драматический сериал: "Сёгун"
- Лучший мини-сериал: "Олененок"
- Лучший актер драматического сериала: Хироюки Санада "Сёгун"
- Лучшая актриса драматического сериала: Кэти Бейтс "Мэтлок"
- Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Таданобу Асано "Сёгун"
- Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Моэка Хоси "Сёгун"
- Лучший актер комедийного сериала: Адам Броди "Никто этого не хочет"
- Лучшая актриса комедийного сериала: Джин Смарт "Хитрости"
- Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Майкл Ури "Терапия"
- Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Ханна Айнбиндер "Хитрости"
- Лучший актер в мини-сериале или тв-фильме: Колин Фаррелл "Пингвин"
- Лучшая актриса в мини-сериале или тв-фильме: Кристин Милиоти "Пингвин"
- Лучший актер второго плана в мини-сериале: Лиев Шрайбер "Идеальная пара"
- Лучшая актриса второго плана в мини-сериале: Джессика Ханнинг "Олененок".
Напомним, ранее были названы номинанты на премию "Оскар-2025".