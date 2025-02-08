Деми Мур получила награду за фильм "Субстанция" / фото Adastra Cinema

Вчера, 7 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась 30-я ежегодная церемония вручения премии Critics Choice Awards, которая присуждается Ассоциацией телекинокритиков за достижения в кинематографе. Об этом пишет The New York Times.

В этом году больше всего наград получили киноленты "Злая: Сказка о ведьме Запада", "Субстанция" и "Эмилия Перес". Они получили сразу по три статуэтки в разных номинациях.

А вот лучшим фильмом признали американскую комедийную драму "Анора". По сюжету молодая стриптизерша, которая живет на Брайтон-Бич, завязывает роман с сыном российского олигарха. Главные роли сыграли актеры Майки Мэдисон и Марк Эйдельштейн.

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Лучшим среди актеров стал Эдриен Броуди за роль в фильме "Бруталист". Деми Мур продолжила свой успех после "Золотого глобуса" и снова получила награду в категории "Лучшая актриса" за фильм "Субстанция".

В главных телевизионных категориях первенство получили сериалы "Сегун" и "Хитрости".

Полный перечень победителей Critics Choice Awards-2025:

  • Лучший фильм: "Анора"
  • Лучший актер: Эдриен Броуди "Бруталист"
  • Лучшая актриса: Деми Мур "Субстанция"
  • Лучший режиссер: Джон М. Чу "Злая: Сказка о ведьме Запада"
  • Лучшая операторская работа: Джарин Блашке "Носферату"
  • Лучший монтаж: Марко Коста "Претенденты"
  • Лучший актер второго плана: Киран Калкин "Настоящая боль"
  • Лучшая актриса второго плана: Зои Салдана "Эмилия Перес"
  • Лучший молодой актер: Мэйси Стелла "Моя старая задница"
  • Лучший актерский ансамбль: "Конклав"
  • Лучший оригинальный сценарий: Корали Фаржа "Субстанция"
  • Лучший адаптивный сценарий: Питер Страуган "Конклав"
  • Лучшая песня: "El Mal" Зои Салданf, Карла София Гаскон и Камилла
  • Лучший саундтрек: Trent Reznor, Atticus Ross - "Challengers"
  • Лучший анимационный фильм: "Дикий робот"
  • Лучший иностранный фильм: "Эмилия Перес"
  • Лучший иностранный сериал: "Игра в кальмара"
  • Лучшая комедия: "Настоящая боль" и "Дэдпул и Россомаха"
  • Лучший комедийный сериал: "Хитрости"
  • Лучший драматический сериал: "Сёгун"
  • Лучший мини-сериал: "Олененок"
  • Лучший актер драматического сериала: Хироюки Санада "Сёгун"
  • Лучшая актриса драматического сериала: Кэти Бейтс "Мэтлок"
  • Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Таданобу Асано "Сёгун"
  • Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Моэка Хоси "Сёгун"
  • Лучший актер комедийного сериала: Адам Броди "Никто этого не хочет"
  • Лучшая актриса комедийного сериала: Джин Смарт "Хитрости"
  • Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Майкл Ури "Терапия"
  • Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Ханна Айнбиндер "Хитрости"
  • Лучший актер в мини-сериале или тв-фильме: Колин Фаррелл "Пингвин"
  • Лучшая актриса в мини-сериале или тв-фильме: Кристин Милиоти "Пингвин"
  • Лучший актер второго плана в мини-сериале: Лиев Шрайбер "Идеальная пара"
  • Лучшая актриса второго плана в мини-сериале: Джессика Ханнинг "Олененок".

Напомним, ранее были названы номинанты на премию "Оскар-2025".

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