Крейг станет четвертым актером, сыгравшим Бонда и удостоеным этой звезды.

Британскому актеру Дэниелу Крейгу, сыгравшему главную роль в новом фильме о приключениях Джеймса Бонда под названием "Не время умирать", откроют звезду на голливудской Аллее славы.

Церемония открытия пройдет 6 октября. Как ожидается, на ней выступят актер Рами Малек, сыгравший в новом фильме о Бонде Люцифера Сафина, а также продюсеры бондианы Барбара Брокколи и Майкл Уилсон.

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Звезда Крейга станет 2704-й на Аллее славы. Ее откроют по адресу 7007 Hollywood Boulevard, сообщает variety.com.

Крейг станет четвертым актером, сыгравшим Бонда и удостоеным этой звезды. Ранее звезды на Аллее славы получили Роджер Мур и Пирс Броснан, игравшие Бонда ранее. Звезда Крейга будет расположена рядом со звездой Мура.

"Дэниел Крейг - икона британской культуры, как и Джеймс Бонд, которого он сыграл в пяти фильмах про агента 007. Мы рады разместить его звезду на Аллее славы рядом со звездой другого знаменитого актера, который сыграл Бонда - Роджера Мура. Поклонники будут в восторге, когда увидят, что их звезды расположены на 7007 Hollywood Boulevard", - сказал продюсер Аллеи славы Аны Мартинес.

Как сообщал УНИАН, мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" прошла 28 сентября в лондонском Альберт-холле.

Изначально планировалось, что фильм выйдет на экраны в апреле 2020 года, но дата премьеры неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса.

"Не время умирать" стал 25-м фильмом бондианы.Крейг в пятый и последний раз сыграл в нем агента 007.

Автор: Ирина Погорелая